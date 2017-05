SSPA plantea un programa acogida a temporeros con asesoramiento legal

Esa es la propuesta que la agrupación de Sí Se Puede Aranda ha lanzado a los distintos grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Aranda. Que se ponga en marcha un nuevo programa de acogida a los temporeros que vienen a la Ribera del Duero a vendimiar, similar al que se realiza en otros municipios vinícolas como La Rioja. Por un lado se ofrecerían desde este programa centros de acogida, al igual que el servicio que se ha venido realizando en Aranda de Duero durante cuatro años pero que se paralizó en 2016 por desavenencias con la oposición. Con este servicio los temporeros contaban contar con un lugar donde dormir, ducharse y comer durante la temporada de vendimia.

Por otro lado se propone la apertura de una oficina de empleo de temporada con uno o dos técnicos de empleo desde donde se ayude a tramitar las contrataciones y se ofrezca asesoramiento legal. “Sería un punto de contacto entre viticultores y temporeros que nos permitiría atajar el problema de los abusos laborales que se producen por parte de intermediarios”, explica la concejal Laura del Pozo, aunque reconoce que el principal problema radica en la falta de un convenio que obligue a los contratantes a dar alojamiento a sus trabajadores.

Y aunque señalan que existen ayudas para financiar tanto la parte asistencial, a través de servicios sociales de la Junta, como la laboral, a través de los planes de empleo de la administración regional, quieren que el Ayuntamiento de Aranda asegure este programa dotándolo de presupuesto en los remanentes que aún están por aprobarse. De esta manera se podría crear una mesa de coordinación donde administraciones, técnicos municipales, agentes sociales, sindicatos agrarios y Consejo regulador estuviesen presentes.

Remanentes

No es este la única variación que plantean a los remanentes de Tesorería de 2016. Y aunque se muestras conformes con muchas de las partidas propuestas por el equipo de gobierno definiéndolas como “inversiones lógicas”, plantean otros cambios como la ejecución del Plan de Ahorro energético que se realizó en su día, la puesta en marcha de un Plan de Turismo, el estudio del tráfico rodado de la ciudad “como primera medida para solucionar los problemas de colapso que se dan”, o actuaciones en materia de accesibilidad.

Llamamiento a Cultura

Y por otra parte, desde SSPA hacen un llamamiento a la concejal de Cultura para que elabore un documento que contemple todas las actuaciones necesarias en los colegios públicos de Aranda. Es algo que se ha pedido desde hace tiempo pero que aún no se ha realizado. “Tenemos los presupuestos de la Junta de Castilla y León a la vuelta de la esquina y por no tener esas necesidades en un documento no podemos exigir inversiones a la Junta por no saber cuáles son las necesarias”, explica el portavoz del grupo, Mario Martín.