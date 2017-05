Agentes de seguridad privada podrían colaborar para evitar los problemas derivados por el botellón

Los vecinos de la calle Barrionuevo y aledaños no pueden más y requieren una solución

Los vecinos de la zona Centro están dispuestos a declarar la guerra al Ayuntamiento de Aranda si este no pone medidas para paliar la situación de botellón, ruido e incivismo que se desarrolla durante los fines de semana en las calles Barrionuevo, Puerta Nueva y aledañas. Un problema que aumenta durante los macrobotellones a los que acuden los jóvenes a este denominado ‘triángulo de la vergüenza”. Unos treinta vecinos acudían este jueves al Pleno ordinario celebrado en al Ayuntamiento de Aranda para poner de manifiesto su malestar y para anunciar que inician así una estrategia “para que se cumplan nuestros derechos porque no somos vecinos de segunda”.

Julián Vicente, vecino de la calle Comadres, actuaba de portavoz de los vecinos y anunciaba que como primer paso de han emitido 220 denuncias ante el Ayuntamiento, que se han remitido también a la subdelegación de gobierno y al Procurador del Común. “Somos más de 200 vecinos dispuestos a todo para solucionar un problema de educación”, señalan. Porque no es únicamente el problema de la bebida en la calle y el ruido, sino que va más allá con la proliferación de meadas, roturas de cristales, llamadas de timbres, pintadas en las fachadas y ostentación de atributos sexuales ante los menores.

Los vecinos entienden que el hecho de que cada turno de policía local cuente con cinco agentes hace difícil la tarea, pero creen que la solución pasa por estar presentes desde el momento en que la gente comienza a acumularse en la calles. Algo que, aseguran, no se ha hecho en los dos últimos macrobotellones. “Si empieza un fuego la primera llamarada con estar allí se apaga, pero no se actuó y eso no se puede consentir”, advierten.

Es cierto que en los últimos meses el Ayuntamiento arandino ha incrementado las medidas duplicando el número de agentes en los días en que los estudiantes celebraban las vacaciones, y que han proliferado las denuncias por orinar en la vía pública o destrozar contenedores, pero para los vecinos no es suficiente o no se ha actuado bien. Muy cerca se encuentra el 23 de junio, día en que muchos jóvenes acaban su período lectivo, y piensan que es un buen momento para actuar.

Y las intenciones de la alcaldesa son buenas en ese aspecto, anunciando a los vecinos que está dispuesta a reunirse con ellos “la semana que viene” para buscar alternativas. A falta de un informe municipal que lo permita, la propia Raquel González ha propuesto la contratación de agentes de seguridad privada que sirviesen de apoyo a la policía local.