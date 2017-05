El Defensor del Pueblo verá si ADIF y Fomento son responsables del abandono de la línea férrea

La Plataforma advierte de que si el túnel de Somosierra se hunde podría tener consecuencias directas para el casco urbano de Somosierra situado justo encima.

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por la Plataforma por el Ferrocarril en contra de las actuaciones de las dos entidades responsables de la gestión de esta línea férrea: el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que han derivado en el abandono de facto de la línea “incumpliendo gravemente sus obligaciones”.

Una queja que supone un rayo de esperanza para este colectivo ciudadano, que continúa viendo el desinterés, “por no hablar de rechazo frontal”, de las administraciones públicas directamente implicadas hacia una línea que en numerosas ocasiones ha demostrado su viabilidad y capacidad de tráfico en situaciones de necesidad y a que se ha dejado morir “con premeditación y alevosía”. “Consideramos que se ha actuado con mala fe y carencia total de vocación de servicio público, incluso estimamos que quien diera la orden de que no se repararan los daños del túnel de Somosierra de inmediato podría haber cometido un presunto delito de prevaricación y dejación de funciones” afirman desde la Plataforma.

Al mismo tiempo desean advertir del posible riesgo que podría suponer para el casco urbano de Somosierra (Madrid) el hundimiento definitivo del túnel, situado pocos metros por debajo. Recuerdan que en las proximidades de la vertical del túnel se encuentra una estación de servicio. Y es que el daño inicial en el túnel, relativamente leve, tras el desprendimiento ocurrido en marzo de 2011, está yendo a más por la falta de ventilación y la consiguiente acumulación de humedad.

La Plataforma atribuye a ADIF la falta de mantenimiento y vigilancia en el tramo Soto del Real – Aranda de Duero, pero también el haber consentido el robo de la totalidad de las instalaciones y sistemas de seguridad (cable del CTC, armarios con equipos, casetas, etc.) en 250 kilómetros, que en términos económicos se eleva a 65 millones de euros. La denuncia va más allá, porque creen que este robo “consentido” no justifica el hecho de que no se esté efectuando el mantenimiento de la línea que sigue perteneciendo a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y que legalmente sigue abierta, pues tan sólo el Consejo de Ministros puede decretar su cierre. “Queremos recalcar que la suspensión de las circulaciones no la ha condicionado la baja del sistema de control y telemando llamado Control de Tráfico Centralizado o CTC, porque se puede utilizar el sistema de Bloqueo Telefónico (BT) entre estaciones colaterales, empleado aún en algunas líneas de débil tráfico. Existen consignas del propio ADIF que dan las instrucciones para la circulación de vehículos en dichas condiciones, los cuales se han utilizado sólo para ver el estado a pesar de la obligación que tienen para el mantenimiento”, apuntan.

En este sentido, ponen en conocimiento el documento al que han tenido acceso donde el propio ADIF reconoce la nula vigilancia y mantenimiento desde 2010, cuando esta administración tiene la obligación de conservar y vigilar todas las infraestructuras pertenecientes a la Red Ferroviaria de Interés General.

“La única explicación mínimamente lógica que encontramos a tamaños dislates cometidos a lo largo de los años es que las administraciones han querido dejar morir la línea, por intereses que nada tienen que ver con el saneamiento de las cuentas públicas o la rentabilidad económico-social de las inversiones del Estado. Tampoco ADIF ha dado muestras de interés en realizar una gestión eficiente, pues paulatinamente se han ido eliminando desvíos y vías de rebase en apartaderos y estaciones, con el único objetivo de reducir artificialmente la capacidad de tráfico de la línea para un futuro”, manifiestan a través de una nota de prensa, en la que recuerdan que en la actualidad la autovía A-1, con un trazado paralelo a la línea 102, soporta un tráfico de más de 80 servicios diarios de autobús de línea regular que contrasta con la total ausencia un servicio ferroviario equivalente en precio, tiempo y prestaciones.

De este modo, se ha solicitado al Defensor del Pueblo que pida a las dos administraciones que se subsanen con carácter urgente las deficiencias existentes y que se proceda a su reapertura.