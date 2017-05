La Junta agraria de Aranda se muestra en desacuerdo con la ordenanza de purines

No está de acuerdo con la regulación que establece la Ordenanza de Purines y por ello la Junta Agraria Local de Aranda ha presentado alegaciones a esta normativa. Porque considera que no se ha tenido en cuenta a los sectores implicados y porque estima que no se han valorado los perjuicios que se pueden producir en el sector primario de Aranda “con la implantación de una inadecuada regulación”.

Opinan que la ordenanza “ha sido fruto de una decisión unilateral” del Ayuntamiento “sin que haya existido ningún tipo de consenso aunque por parte de esta Junta Agraria Local se haya intentado una reunión para exponer sus opiniones”. Y es que opinan que esta ordenanza achaca de forma exclusiva a la generación de malos olores por las prácticas de los agricultores “sin tener en cuenta que existen otros focos más que producen este tipo de olores”. Ponen como ejemplo a la estación depuradora de aguas residuales, el vertedero municipal, las dos depuradoras de residuos industriales que existen en Aranda, o la instalación de Carpitrans, una empresa dedicada al servicio de contenedores para escombros e industriales que está ubicada en el polígono industrial de la capital ribereña. Tampoco entienden desde la Junta Agraria que la ordenanza no haga referencia a las distintas técnicas existentes para la aplicación de los diversos tipos de residuos ganaderos.

Recuerdan los agricultores que está a punto de aprobarse un proyecto de normativa autonómica que determinará las condiciones ambientales mínimas para las actividades e instalaciones ganaderas y denuncian que la ordenanza de Aranda será más restrictiva que lo establecido en esa futura regulación “porque afectará incluso a las licencias ambientales que la propia Junta de Castilla y León concedió a las industrias ganaderas cuando iniciaron su actividad. Entienden que con la aplicación de la ordenanza local “las explotaciones ganaderas podrán ver alterada incluso su viabilidad económica, por la imposibilidad de aplicar los residuos ganaderos a las parcelas de cultivo de sus proximidades.

Y es que la ordenanza municipal implanta una zona de exclusión para estiércoles y lodo de 500 metros y otra más restrictiva para purines, que afectaría a más de 1.800 hectáreas de cultivo, “lo que conllevaría la afección de la mayor parte de la superficie de cultivo de Aranda, prohibiendo estas prácticas agronómicas casi en su totalidad”. “No se puede prohibir una actuación agronómica de carácter ancestral que respeta el medio ambiente y que supone un aporte orgánico a las parcelas de cultivo de carácter totalmente natural”, señalan en la alegación.

No es la única alegación presentada, porque hay constancia de que varias asociaciones de Porcino y de Defensa Sanitaria también han emitido sus recursos, como lo ha hecho también la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos.