Adel Mechaal y Nuria Fernández triunfan en la Milla de Aranda

Mechaal fue un ciclón en Aranda (Foto: Alberto Calvo)

La 35ª edición de la Milla de Aranda tuvo ganadores ilustres. Nuria Fernández, la abuela del atletismo español, se adjudicó la prueba femenina tras remontar el buen hacer de Ana Lozano hasta los últimos 200 metros. La alcarreña salió a por todas y se lo puso muy difícil a la campeona de Europa al aire libre, pero no pudo aguantar el sprint decisivo y Lozano se tuvo que conformar con la segunda plaza avisando del gran estado de forma en que se encuentra la de Guadalajara. Tercera en la línea de meta fue Zulema Fuentes Pila. El tiempo de Nuria Fernández fue 4.59.

La prueba masculina fue un espectáculo con mayúsculas. Adel Mechaal, que llegaba en gran estado de forma tras imponerse en la Milla Gaudí hace escasos días, no dio opciones a sus rivales y desde el principio impuso un ritmo brutal que nadie pudo seguir. Rápidamente cogió unos metros de distancia y poco a poco fue distanciándose del resto de favoritos que vieron con impotencia como no podrían discutirle la victoria en los Jardines de Don Diego. El campeón de Europa de 3.000 en el último Europeo de Belgrado venía a por el récord de la prueba, establecido por el ídolo local, Higuero, hace ya muchos años, y consiguió igualarlo. 4.06 fue el crono de Mechaal, el mismo que Juan Carlos Higuero. La exhibición del de Tetuán fue antológica demostrando estar en un gran momento de cara a los Nacionales al aire libre. Segundo fue Antonio Abadía y tercero el vencedor de la temporada pasada, Marc Alcalá, que esta vez no pudo revalidar título.

Los aficionados disfrutaron de una hora intensa de atletismo donde lo popular y lo profesional se fusionó con notable éxito en las calles céntricas de Aranda.