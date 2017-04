El PSOE acusa a la Junta de incitar a que Aranda no apruebe el PGOU por intereses

“La jugada está clarísima”, con esa frase el concejal del PSOE Julián Rasero trata de dar una explicación al retraso de la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para Aranda, que ha provocado que en el mes de noviembre finalizase el periodo de dos años de paralización de expedientes urbanísticos en la localidad. “No se ha aprobado porque desde Valladolid les han dicho que no lo aprobemos”, continúa el edil socialista apuntando de lleno al PP, señalando que desde la Junta hay interés de que así se haga.

Pone como ejemplo de ello el tema de la construcción del nuevo hospital arandino donde “quieren embarrarnos poniendo la pelota en el Ayuntamiento y alargando el tema”. Y es que no entienden los socialistas que desde la Junta se ponga como hándicap que no se han recalificado los terrenos necesarios por parte del Consistorio cuando la construcción del centro hospitalario supondría dar solución a las muchas carencias relativas a Sanidad en Aranda y la comarca. Sus últimas noticias son que la Junta “ha tenido la peregrina idea”, señala la portavoz socialista mar Alcalde, de sustituir las casetas de obra utilizadas para Oncología por otra estructura más resistente de material prefabricado. “No sé a quién se le ha ocurrido, pero no tiene ningún sentido”, critica Alcalde, que no ve con buenos ojos el proyecto que se tiene de trasladar mientras que se hacen los cambios el servicio de rehabilitación al centro Sur. “Están dando vueltas en algo que nos llevan tomando el pelo desde hace años. Nos parece un dislate sin sentido, parches que no solucionan nada. ¿Porqué no aceleran de una vez la construcción del hospital?”, se pregunta oponiéndose a este tipo de medidas y remarcando que “con la salud no se juega y en Valladolid están jugando”.