Las asociaciones de vecinos ven disminuir su número de socios ante la nueva normativa municipal

La reducción en el número de actividades que pueden ofrecer las asociaciones de vecinos de Aranda, que han optado por organizar sólo las que son gratuitas por los problemas de gestión que supone programar talleres de pago, ha provocado que un gran número de asociados dejen de formar parte del colectivo vecinal que les representa. Es algo que se pone de manifiesto desde las juntas directivas de muchas asociaciones, que han visto cómo la prohibición del Ayuntamiento a realizar actividades de pago sin que sea la propia asociación la que contrate a los monitores está ocasionando un descenso de sus socios.

En la Asociación de Santa Catalina, por ejemplo, las acciones que organiza se hacen únicamente con personas voluntarias para impartir algún tipo de clases o charlas. A pesar de sus esfuerzos por continuar ofreciendo actividades no se ha podido evitar que sean 160 familias las que han dejado de pertenecer al colectivo. “Piensan que cuando no hay nada donde sacar provecho, no merece la pena estar asociado. Desconocen o no les importa que se presenten 40 solicitudes al año de arreglos de desperfectos y otros temas de interés social para el barrio, además de que se presione a las autoridades o se haga un seguimiento para que se haga el Hospital, se reabra el tren directo o se haga la Autovía”, comentan desde la Junta directiva.

Pero las personas responsables de la asociación no cejan en su empeño de que esta sigue adelante, conscientes del grave perjuicio que ocasionaría para el barrio su desaparición. Por ello acaban de abrir el plazo para que los vecinos puedan abonar la cuota de socio correspondiente al año 2017. También pueden darse de alta los vecinos que lo deseen. La cuota anual es de 5 euros, y el horario para pagar las cuotas es de 18 a 20 horas de lunes a viernes hasta el día 22 de febrero.