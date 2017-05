La Junta se compromete a exponer el Plan funcional del hospital para admitir sugerencias

Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Saez, en la entrevista que ha concedido a Radio Aranda Cadena Ser este viernes. Que las asociaciones vecinales y los grupos políticos podrán conocer de antemano, antes de su aprobación definitiva, el Plan funcional que regirá el proyecto de construcción del nuevo hospital “y asumiremos las sugerencias que se puedan plantear”.

Lo que ocurre, destaca el consejero, es que aún ese documento no existe porque aún se está trabajando con los jefes de los distintos servicios del hospital y con el equipo directivo, “pero no hay inconveniente en que cuando esté terminado podamos exponerlo”.

Sáez asegura que es en el Plan funcional en lo único que se puede avanzar por el momento, porque hasta que no se solucionen los problemas de la modificación urbanística, algo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Aranda, para ceder la parcela donde se construirá finalmente el hospital, no se puede hacer más. “La limitación deriva de la cesión de la parcela, a partir de ahí comenzaremos a contar el plazo de licitación del proyecto en base al plan funcional”, señala el consejero.

Pacientes oncológicos

El nuevo hospital, para el que Sáez no ha dado fecha, contendrá la unidad oncológica. Pero mientras esto se hace, la intención de la Junta es eliminar la “caseta de obras” que ahora se utiliza para acoger a los pacientes oncológicos e instalar en su lugar una instalación prefabricada sobre unos cimientos “que permitirá duplicar la superficie del hospital de día oncológico”, asegura el político regional. En las próximas semanas se licitará el equipamiento nuevo necesario con el que se daría “una solución razonable” al problema de construcción del centro hospitalario. Y es que el hecho de haber superado la superficie edificable hace que no se pueda construir un edificio anexo.

El consejero advierte que “no vamos a cambiar de ubicación ningún servicio” y que en caso de que esto ocurra el desplazamiento será sólo de forma puntual para la ejecución de las obras. “Es algo que hemos desechado desplazar porque así nos lo han planteado los servicios médicos, que la mejor opción es mantenerse en el entorno del hospital”, explica.

Colapso en el hospital

Y sobre la suspensión de siete operaciones programadas que se daba el pasado 17 de enero en el hospital Santos Reyes Sáez ha indicado a través de las ondas que la poca capacidad sobre la gestión de camas en un hospital pequeño, como es el de Aranda, y la fuerte epidemia de gripe que se ha originado, ha hecho que se hayan tenido que reservar esas camas e incluso trasladar pacientes a la clínica de la Luz y al hospital de Burgos donde, comenta, “hubo alguna descoordinación”. La suspensión de intervenciones, comenta, se debe al plan de contingencia que se pone en marcha en los centros. “En Francia han suspendido durante días toda la cirugía programada, como también ha ocurrido en otras comunidades”, recuerda.

Precisamente esa situación de “problemas de saturación, cirugías suspendidas, enfermos en plantas que no debían estar y especialidades sin urgencias” son los temas que llevan al procurador del PSOE, Luis Briones, a solicitar en las Cortes regionales la comparecencia de Sáez Aguado. El caso más agravante, señala Briones, se ha dado cuando dos personas que fueron derivadas al hospital de referencia de Burgos no fueron admitidos alegando falta de camas. “En la comisión investigación del Hubu el gerente Valdivieso dijo que en ningún momento hubo saturación y que por eso no se abrió la 7º planta ¿Cómo casa eso con lo que ha ocurrido en Aranda que desplazó dos enfermos?”, se pregunta, advirtiendo que “se ha jugado con la salud de las personas y no lo podemos permitir”. “Han echado a nuestros enfermos y eso tiene unas responsabilidades, veremos quienes son los responsables de ese despropósito”, advierte.