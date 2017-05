El arreglo de las pistas de atletismo de El Montecillo se valora en 387.000 euros

Esa es la cantidad que se indica en la valoración que se ha realizado para la adecuación de las pistas de atletismo, un proyecto que costaría 387.000 euros y que pone al Ayuntamiento de Aranda en una situación compleja para hacer frente a las obras. El grupo municipal de IU-EQUO manifestaba su intención de no debatir sobre el futuro del complejo, con la expansión que quiere realizar el equipo de gobierno, hasta que no se arreglen las instalaciones deportivas deterioradas, marcando en primer lugar la situación de las pistas. Para el concejal de Deportes, Emilio Berzosa, se trata de una inversión muy fuerte, pero “no descartamos realizar arreglo pistas de atletismo antes de finalizar este mandato”, asegura. “Yo en la comisión anterior, ya, al portavoz de IU le tendí la mano y le dije que si me aprobaba este dinero yo encantado de la vida haría la inversión, pero la lógica nos dice que tendremos que esperar un poco”, explica el concejal.

Y quedaba sobre la mesa este jueves el proyecto del nuevo complejo El Montecillo en la comisión de Juventud. El hecho de que ningún grupo de la oposición presentase propuestas ha llevado al concejal de Deportes a dejar de lado el tema hasta dentro de quince días. “yo pedía que hiciesen prepuesta porque creo que es más lógico aunar las ideas antes de hacer un cálculo final, pero ningún grupo llevó propuestas”, indica Berzosa. Aún así sí que hay algunos proyectos valorados como 70.000 euros para los caminos asfaltados, luz y riego de zonas comunes, 60.000 para la construcción de un skatepark que se ubicará dentro de una estructura hundida en el suelo y hormigonada que permitirá y saltos tanto para bici como para skate, y 60.000 euros para la construcción de dos pistas de pádel.

A sabiendas de que se trata de un proyecto ambicioso que no se podrá terminar dentro de este mandato, el concejal de Deportes pretende conseguir un compromiso de todos los grupos para que exista una partida cada año con la que se puedan ir realizando fases.