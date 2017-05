Los empresarios arandinos apuestan porque Aranda continúe siendo un eje industrial en valor

Cerca de doscientas personas participaron este martes en la presentación del libro ‘50 años que cambiaron la historia de Aranda y la Ribera’ editado por Diario de la Ribera.

En su gran mayoría representantes del tejido empresarial local y comarcal, que quisieron estar presentes en la charla que se realizaba repasando la historia del último medio siglo y la importancia que han tenido los cambios que ha sufrido Aranda durante este tiempo para lograr que sea hoy en día el tercer polo industrial de Castilla y león, sólo por detrás de Burgos y Valladolid.

El editor de Diario de la Ribera, Roberto Estébanez, y el investigador e historiador arandino, Javier iglesia, fueron los encargados de ir desgranando la trayectoria de Aranda, una población eminentemente agrícola que fue transformándose hacia el lado industrial con la llegada de empresas que se implantaron en el polígono que el que fuera alcalde de la ciudad entre los años 1959 y 1970 mandó construir impulsando que los propietarios de los terrenos donde se encuentra actualmente el polígono Allendeduero cediesen sus tierras. “No era fácil decir que no a un régimen dictatorial, algunos lo cedieron a gusto, pero para la mayoría fue una decisión traumática e incluso siete de ellos no lo hicieron. Fue un pueblo modelo porque nos obligaron, porque no fue una expropiación, fue una cesión en precario”, explicaba Iglesia.

El hecho de que Luis Mateos compaginase la alcaldía con el de procurador en las Cortes fue determinante para anticiparse a las previsiones del gobierno, que pretendía crear una serie de polos de desarrollo industrial. Aranda de Duero fue una de ellas, aunque a última hora se quedó a las puertas viendo como se decantaban por Burgos. Tuvo que conformarse con un proyecto menos ambicioso, un ‘Plan de descongestión de Madrid’. Aun así, se logró que se implantase en Aranda la fábrica de Michelin, que supuso un antes y un después de Aranda, ya que además de crear empleo, unos 2.000 puestos de trabajo, sirvió de reclamo para la llegada de más empresas. Pascual es una de ellas y es el buque insignia de Aranda por todo el país.

De las cinco harineras que llegó a tener Aranda sólo queda una, también han desaparecido la azucarera y la resinera. Diferentes causas económicas han hecho desaparecer las muchas empresas de la confección y de la construcción con que contaba la ciudad. Un ritmo nada halagüeño debido a las diferentes crisis, pero que no ha conseguido lidiar con la evolución gastronómica donde el lechazo y el vino son las señas de identidad. “No es que todo el mundo tomase lechazo”, advierte iglesia, sino que la celebración en la capital ribereña de ferias y mercados propició que los establecimientos hosteleros apostasen por un producto de calidad para los que llegaban a negociar a la ciudad. En cuanto al vino, recordó el presidente del Consejo Regulador Enrique Pascual en la presentación, “si a los agricultores de entonces les dicen que se iban a plantar viñas en sus tierras hubiesen dicho que era cosa de locos”. Porque el vino, aunque bueno, era para el autoconsumo local y los grandes beneficios en la agricultura se conseguían con el cereal y la remolacha. “El Consejo Regulador se creó en el momento más propicio, si llega a hacerse unos años más tarde todo de hubiera ido al garete”, apuntaba Pascual.

El director de Michelin en Aranda, César Moñux, y el empresario Gerardo de la Calle junto con su hija Ana de la Calle, precursores de la creación del polígono Prado Marina, fueron los encargados de hablar del futuro de Aranda, que pasa por la apuesta de seguir luchando “por nosotros y por los que vienen detrás”, comentaba Moñux.

El trabajo de un equipo

La redacción del libro ha corrido a cargo de Carmen Triana, Roberto Estébanez, Susana Gutiérrez y Antonio Miguel Niño. Además hay colaboraciones de Máximo López y Javier Iglesia. Todo ello bajo la batuta del director de Diario de la Ribera y coordinador del proyecto, Enguel Vicente. Una parte muy importante de la publicación son las fotografías antiguas que incluye y que muestran la evolución de la ciudad. Para ello se ha contado con el archivo de la Casa de Cultura, y los privados de Máximo López y Antonio Miguel Niño, así como el propio archivo de Diario de la Ribera. Otros fotógrafos de la ciudad también han participado con imágenes tan impactantes como la del camión de gasóleo que se accidentó en la Plaza de la Virgencilla y que dejó el trágico balance de cuatro personas fallecidas o la reunión de agricultores el 7 de agosto para conocer los detalles de la cesión de sus terrenos.

Este libro especial cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, Calidad Pascual, Michelin, GSK, El Grupo Gerardo de la Calle y el centro de los Hermanos Gabrielistas. Es el resultado de 11 meses de trabajo de un equipo formado por 10 personas, profesionales de la zona, que han puesto lo mejor de sí para narrar una historia que cuenta los grandes eventos y las pequeñas anécdotas.

Los ejemplares del libro se pueden conseguir en librerías de la ciudad y también en las instalaciones de Diario de la Ribera, en la carretera Valladolid nº 4 de Aranda de Duero al precio de 20 euros el ejemplar.