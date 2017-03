Vincula celebra la Semana del Perro de Apoyo en las residencias de mayores de Aranda

Sabia no es una mascota corriente. Es una perra formada desde cachorra en residencias, centros de día, centros educativos, etc. y con una educación en positivo que no se consigue con el adiestramiento tradicional. “Formación que ha recibido en la Escuela de Formación del Perro de Apoyo”, indica su guía, Celia Martínez, trabajadora social y especialista en intervenciones asistidas con animales.

Sabia camina con naturalidad por los pasillos de las residencias de la localidad dónde ya es un miembro más del equipo del Centro. La Residencia Ciudad de Aranda fue la primera en romper la barrera y dejar a un perro poner la pata dentro de sus pasillos. A la que, en este año 2016, se han unido el Hospital Residencia Asistida La luz y la Residencia Virgen de la Viñas, todos ellos Centros Residenciales de la capital ribereña. Esta semana, con motivo de las navidades, visitarán además otros centros arandinos y asociaciones.

“Todo comenzó como un sueño”, explica Martínez, “pero con formación reglada y constancia en el trabajo, el sueño se fue poco a poco convirtiendo en realidad. En 2015, la Aceleradora Aranda Emprende del Ayuntamiento apoyó nuestro Proyecto de emprendimiento y tras quedar clasificadas en el evento llamado DEMODAY; Vincula Intervenciones Asistidas con Perros ha continuado dicha trayectoria profesional, abriendo nuevos horizontes.

Desde entonces, Sabia recorre las diferentes salas de las residencias como una más, acompañada siempre de su guía, ya que forman un equipo. Cada sesión está programada y tiene unos objetivos específicos marcados junto al equipo multidisciplinar del centro. Todos ellos encaminado a conseguir beneficios en las personas, favorecer la mejora de su calidad de vida y sus capacidades. Se unen a profesionales que aplican esta metodología en otras Comunidades autónomas, y Aranda de Duero, como capital de la comarca de la Ribera del Duero, no podía ser menos.

Las sesiones de la semana tendrán lugar en las diferentes Residencias de Aranda los días 21, 22 y 23 de diciembre formando parte del proyecto al que se ha denominado ‘Recuerda con Sabia’. Se trata de sesiones de psicoestimulación en las que los protagonistas serán Sabia, Perra de Apoyo, y las personas mayores residentes en los centros residenciales.

Fotografía. Vincula