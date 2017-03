El PSOE hace un balance negativo del trabajo del equipo de gobierno en el Ayuntamiento arandino

Que el 2016 ha sido un año perdido en la política municipal de Aranda, “con una nula gestión, sin progreso ni concreción” es lo que afirman en su balance desde el grupo municipal socialista. Su portavoz Mar Alcalde asegura que el equipo de gobierno “necesita mejorar muchísimo” y responsabiliza de “la descoordinación que existe” a la alcaldesa Raquel González.

“No hay variaciones, ni avances”, apuntan los socialistas, asegurando que nada ha supuesto la remodelación de concejalías “porque todo sigue igual que hace seis meses cuando hacíamos la última valoración”.

Los socialistas suspenden al equipo de gobierno en el trámite del PGOU donde a pesar de que en noviembre finalizaron los dos años de suspensión de licencias Urbanismo no ha llevado a la comisión las alegaciones. “Esto no se puede quedar así con más de 400.000 euros que ha costado el trabajo del equipo redactor que habrá que aprovechar, pero prisa no tiene el concejal de urbanismo”, afirma Alcalde. También en Urbanismo se percibe “falta de interés” con ordenanzas “que llevan una y otra vez que no son capaces de aprobar”. Pone de ejemplo las de veladores, purines o vados.

En materia de cuentas, a Hacienda recriminan que no se vayan a aprobar los presupuestos antes de finalizar el año “a pesar de que con el cambio de concejal se las prometían muy felices”. Los grupos tienen hasta el 28 de diciembre para presentar las enmiendas y “en el mejor de los casos”, auguran los socialistas, no estarán aprobados hasta finales de marzo.

En Turismo critican que no haya habido un plan de continuidad tras la finalización de la exposición de Las Edades del Hombre. “Cuando todas las ciudades han progresado tras las edades y aquí involucionamos”, destaca Mar Alcalde indicando la cantidad de recursos turísticos municipales que se encuentran cerrados al público “sin dar muchas opciones al turista que llega”. Enumera el museo arte sacro, Ciavin, bodega de las Ánimas o museo del Tren.

Una mala nota también en infraestructuras da el PSOE al equipo de gobierno, porque “no está siendo reivindicativo con las infraestructuras que necesitamos”. La autovía A-11, el tren Directo, la finalización de la Ronda o la construcción del nuevo hospital comarcal. “Están teniendomuy poco empuje y se les ve sin ganas de apretar al PP de Valladolid”, comentan. “Espero que las últimas visitas de consejeros y presidente de la Junta Castilla y León se hayan aprovechado porque la oposición no ha sido invitada y no hemos tenido oportunidad de hablar con ellos. Imagino que estará haciendo un trabajo interno aprovechando la ocasión para recordar el abandono al que nos tienen sometidos, porque estamos sitiados”, dice la concejal socialista.

Aconsejan a Máximo López que dimita

Por su parte, la concejal del PSOE Leonisa Ull señala una concejalía en particular “que está en el olvido absoluto” del equipo de gobierno: la de Acción Social que preside Máximo López. “Funciona gracias a los trabajadores, porque el concejal que no aparece por allí, ha relegado su responsabilidad en el coordinador de este departamento”, critica, añadiendo un consejo para el edil popular. “Debería dimitir de concejal, trabajar sólo en las Cortes y dejar paso a un concejal con más tiempo y más ganas. Debía dejar la concejalía”.