Ciudadanos pide a la Junta que culmine de una vez por todas la Circunvalación arandina

Es una de las vías de comunicación que más promesas incumplidas soporta a sus espaldas desde hace muchos años y por eso el grupo municipal de Ciudadanos Aranda solicitará a la administración autonómica que habilite una partida presupuestaria en el 2017 para completar el anillo que circunda nuestra ciudad. Se pedirá por escrito en las Cortes ya que en Ciudadanos no se fían de las promesas que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dejó en Aranda tras su visita a la factoría Michelín.

Y no sólo se soclitarán explicaciones sobre este tema sino sobre otros muchos que tienen que ver con las necesidades de nuestra comarca. José Ignacio Delgado, en calidad de Procurador Regional de Ciudadanos apuntaba en rueda de prensa que "desde Ciudadanos no podemos consentir las declaraciones que hace el presidente de la Junta diciendo que la A-11 es manifiestamente mejorable o que se tiene un plan para que el Tren Directo Madrid- Burgos se reabra cuanto antes. Sinceramente yo no se si se quiere reír de los ribereños y de los burgaleses o es que habla por hablar cada vez que viene por aquí a estas tierras. Se piensa que la gente no tenemos la inteligencia mínima para aguantar tal batería de tropelías y de vaguedades"

Desde Ciudadanos dicen sentirse cansados y se ha puesto en tela de juicio el estudio que compete al segundo tramo de la Circunvalación de Aranda. Las promesas desde el año 2010 no han hecho más que sucederse al respecto sin ninguna aportación práctica. El anillo que rodea Aranda sigue sin completarse y en la Junta de Castilla y León nadie aporta luz ni tiempos concretos para de una vez por todas unir los barrios y permitir un tráfico más fluido por la periferia, algo que sucede en cualquier ciudad medianamente comunicada.

La próxima sesión plenaria en las Cortes va a estar muy ajetreada con las peticiones arandinas ya que el procurador socialista Luis Briones también tiene intención de preguntar por la situación actual y las previsiones de futuro sobre el tran traído y necesario Hospital Comarcal de Aranda.