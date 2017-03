Las enmiendas de IU al presupuesto disminuyen en 500.000 € el gasto corriente para Aranda

Reducir en casi medio millón de euros el gasto corriente para derivar ese dinero a diversos proyectos de inversión es la propuesta que hace el grupo municipal de Izquierda Unida para las cuentas de 2017 del Ayuntamiento de Aranda. Este miércoles hacía entrega del documento con las enmiendas al presupuesto local, que se basa en la reducción de gastos que consideran “superfluos” como la reducción de un 30% en materia de publicidad y propaganda para alcanzar una reducción del 2,7% del gasto corriente.

Sus propuestas para dirigir ese dinero, explica el portavoz de IU-EQUO Yonathan Gete, se centrarían en la contratación de dos trabajadores durante medio año para gestionar los museos municipales, incluyendo el de Félix Cañada de la Casa de las Bolas cuya adjudicación finaliza a mediados de 2017. “Los museos tienen que tener una gestión pública y no privada, como piensan hacer incluyendo en el borrador de presupuestos una partida para sacarla a concurso incluso antes de que se abra”, comenta.

IU también propone derivar 10.000 euros hacia la Concejalía de la Mujer para actividades que sirvan para fomentar la igualdad de género, incrementar con 40.000 euros las ayudas a la pobreza energética, reforzar con 175.500 euros el arreglo de las calles, 100.000 € para sustituir luminarias y añadir 19.000 euros a la partida dirigida a los proyectos que los propietarios de las viviendas arandinas tienen que enfrentarse con la Inspección Técnica de Edificios que va a empezar a realizarse. Además, dentro de su propuesta de trasladar la sede de la policía local junto al parque de bomberos, creando así el Parque de Seguridad Ciudadana, quieren incluir una partida de 20.000 para hacer frente a posible compra de mobiliarios o trabajos de adecuación.

Presupuestos confusos

Con esa palabra: “confusos”, desde IU definen el borrador de presupuestos presentado por el equipo de gobierno “donde no se identifican la mayoría de los gastos”. “Hay que estar continuamente preguntando para qué son esos gastos porque no vemos para qué se quieren destinar”, explica el concejal de IU, añadiendo que la respuesta a esta confusión se debe a que “el gasto real está escondido por el PP, esto les viene muy bien porque aprueban y luego pueden gastarse sin contar con la opinión de nadie”. También critican que se trata de unos presupuestos “poco participativos”, donde no se ha contado ni con los ciudadanos ni con los grupos políticos.

Cambio del modelo de gestión

Y nuevamente indican desde IU que para contar con más dinero que se pueda dirigir a inversiones es necesario cambiar el modelo de gestión. “Si se cambia el modelo de gestión a una gestión pública podríamos ahorrarnos en torno al medio millón anualmente, si a eso se suman pequeños préstamos que se podían pedir podríamos irnos a inversiones de 3 millones de euros”, explica Máximo Pastor.