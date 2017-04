Fernández Mardomingo opta por no seguir negociando con ASEMAR para dar contenido al CTACyl

La propuesta entregada por la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (ASEMAR) el pasado 22 de diciembre para dotar de contenido el edificio del CTACyL no ha sido bien vista por el delegado territorial de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández Mardomingo, quien asegura que su intención es romper las negociaciones con los empresarios arandinos para que sea la Junta y el Ayuntamiento quienes decidan el futuro de este edificio construido desde hace años sin utilidad ninguna por el momento. Asemar propone que sea la Junta la que se encargue del equipamiento y el mantenimiento del inmueble, algo que ha dado a conocer el propio Mardomingo ya que desde ASEMAR no se quiso explicar cuál era su oferta, y que la administración regional no está dispuesta a consentir. “Nosotros nos comprometimos a la construcción del edificio para entregárselo a los empresarios, no se habló ni de equipamiento ni de material”, indica el delegado territorial.

Aún no ha hablado con la Consejera de Agricultura sobre la cuestión, pero todo hace presuponer que al final sea la propia Junta, como ya adelantó Milagros Marcos en su visita a Aranda, la que decida sobre el futuro del edificio. Podría ser, ha indicado Mardomingo, que su utilización se dirigiese a servicios sociales, pero todo está por hablar, ya que esta opción supondría perder la subvención concedida por la Unión Europea para un proyecto que debiera estar relacionado con la agroalimentación. Lo cierto es que “por cuestión de principios”, el delegado es reacio a seguir hablando con ASEMAR.

Para presentar la propuesta, ASEMAR se reunía con los grupos municipales del PP, PSOE, Sí se Puede Aranda, Ciudadanos y RAP. Desde Ciudadanos llegan las primeras voces críticas de manos de su procurador José Ignacio Delgado, que tacha de “ineficacia” a la Junta para resolver un asunto que “sólo es competencia de la Consejería de Agricultura”.