A información pública la declaración de ruina del edificio de la Banca Pecho

El boletín oficial de la provincia de Burgos publica este miércoles el anuncio relativo a la información pública relativa al inicio del procedimiento de declaración de ruina del inmueble.

Inmueble municipal situado en el número 5 de la plaza Mayor, más conocido con el nombre de Banca Pecho. Una ruina económica que se realiza porque el coste de las actuaciones necesarias para mantener las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y habitabilidad excede del precio que tendrá la demolición del edificio y la construcción posterior.

Para ello se abre un plazo de dos meses para consultar el expediente, en la oficina de Urbanismo, y para la presentación de alegaciones, sugerencias o cualquier otro documento relativo al asunto.

El portavoz del equipo de gobierno, Emilio Berzosa, señalaba hace unas semanas que la futura construcción de la nueva Banca Pecho se podría realizar a cambio de terrenos municipales. Aunque no se ha realizado una valoración económica desde los servicios municipales, las previsiones iniciales estiman en unos 500.000 euros el coste total que supondría el derribo del inmueble actual y la construcción del nuevo edificio. Todo apunta a que hasta 2018 no se ejecutará con una partida en los presupuestos de ese año, aunque cabe la posibilidad, apunta Berzosa, de habilitar el dinero con los remanentes que se aprueben en 2017. De todas formas, en el caso de que no haya capacidad inversora suficiente, el equipo de gobierno está planteando la posibilidad de licitar la ejecución del proyecto aportando como pago parcelas urbanas municipales que la empresa adjudicataria puede aprovechar para construir y sacar beneficios. Es algo que permite la Ley. “A la espera de informe nos han comentado que hay 10 12 parcelas que podrían servir para este pago”, informa el portavoz.

Desde el equipo de gobierno vaticinan que lo más seguro es que no se reciba ninguna alegación durante este período de información pública que ahora se inicia, porque hasta el momento nadie se ha pronunciado en contra del derribo del edificio, pero lo que sí que tienen claro es que no se procederá a su demolición hasta que no se haya aprobado el proyecto de reconstrucción para el que se levante en este mismo espacio. “No queremos dejar un agujero en la plaza Mayor y antes hay que decidir si finalmente haremos el retranqueo en la parte trasera tal y como se ha planteado desde algunos grupos”, comentaba Berzosa.

Por ahora, del interior del edificio se tienen que sacar los documentos archivo municipal, que se reubicarán en los bajos que el Ayuntamiento tiene en la calle San Juan de Dios, y los gigantes y cabezudos. Para almacenar estos últimos se está buscando una ubicación.