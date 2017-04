SSPA advierte sobre la falta de funcionamiento de concejalías “sin ningún tipo de coordinación”

“Un equipo gobierno carente de proyecto e ilusión, continuista, que no se plantea si las actividades están bien, mal ni analiza resultados”. Con esta frase el portavoz del grupo municipal de Sí Se Puede Aranda valora el trabajo de los siete concejales del PP al frente del Ayuntamiento de Aranda, que están pasando por este mandato “sin intención de hacer más”.

Asegura que a pesar de los cambios que la alcaldesa de Aranda efectuaba en su equipo el “sigue habiendo concejalías sin funcionar y sin ningún tipo de coordinación, por no decir todas”.

Mario Martín, junto con su compañera Laura del Pozo han realizado un repaso por las distintas concejalías del Consistorio. Comienzan por Acción Social, a la que critican de no haber negociado con la Junta de Castilla y León el convenio marco, obligando al Ayuntamiento a “asumir competencias que no le corresponde”, como ocurre con el servicio de atención preventiva. También en este área señalan que “la poca aportación económica” que se les da a las asociaciones sociales deja patente “que no se tiene en cuenta toda la labor que realizan en Aranda”.

En materia de Personal ponen de manifiesto las cada vez más jubilaciones que se están dando en el Ayuntamiento “con puestos que no se cubren”. Y en matera de Cultura ven necesaria una solución al problema que se está creando cuando cada vez son más las peticiones para el uso de la Casa de Cultura para diferentes actividades. “Está sobrepasada y creemos necesaria la utilización de otro sitio como el Teatro Cine Aranda”, apunta del Pozo, quien también echa en falta novedades en la programación de Festejos y actividades para jóvenes que no sean sólo dirigidas al ocio.

Para SSPA es necesario “un cambio de rumbo” en Promoción centrado en la atracción de empresas a la zona. No están de acuerdo desde esta agrupación que se realicen gastos elevados para programar actividades como Fiduero o Aceleradora de Empleo, “que no mejoran nuestra economía”.

Martín espera que en 2017 “seamos capaces de aprobar presupuestos” y contar con un nuevo PGOU. Sobre este último aspecto, ponen de manifiesto la falta de recursos en la oficina de Urbanismo, donde muchos expedientes, no sólo los relativos al PGOU, “se encuentran encallados”. Por último, lamentan la situación de las calles de los barrios de Aranda “con gran cantidad de baldosas rotas, calles mal asfaltadas y boquetes en las carreteras debido a que llevan cinco o seis años sin hacer una inversión seria en la ciudad”.

Siguen apostando por un cambio que saben que es imposible

Desde SSPA continúan asegurando que con el funcionamiento del equipo del gobierno “se siguen dado las circunstancias para que haya un cambio”, pero reconocen que “otra cosa es que haya factores para hacerlo”. “En su día se intentó, siempre nos hemos ofrecido, pero vemos que no hay posibilidad porque otros grupos no estuvieron dispuestos”, recuerda Mario Martín y Laura del Pozo, que han recordado que nunca han sabido porqué el grupo de Renovación Arandina Progresista se echó para atrás en un acuerdo que él mismo inició. “El RAP nunca nos ha dado la explicación, y prefirieron enviar un comunicado a la prensa antes que decírnoslo a nosotros, eso es el respeto que tienen hacia el resto de partidos”, termina diciendo del Pozo.