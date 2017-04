El PSOE pide en las Cortes que Aranda recupere los 100.000 € comprometidos para el centro de animales

A través de una Proposición no de Ley, el grupo parlamentario socialista insta a la Junta de Castilla y León para que cumpla el compromiso que adquirió en su día la anterior Consejera de Agricultura Silvia Clemente de la aportación del 50% de los gastos que supuso la construcción del centro de acogida de animales abandonados de Aranda de Duero.

Recuerda en su propuesta que hay una carta firmada por la Consejera en octubre de 2009, dirigida al entonces alcalde del Ayuntamiento, en la que comunicaba el compromiso de la Consejería que ella presidía con las palabras “…me complace informarte que la Consejería colaborará en la construcción de estas instalaciones financiando el 50% de la inversión realizada con una aportación máxima de 175.000 euros”.

El proyecto se construyó, invirtiendo en él la cantidad de 200.000 euros, y por tanto la cantidad que tendría que asumir la Consejería de Agricultura es de 100.000 euros, dinero que ahora reclaman los socialistas.

Una propuesta que viene dada tras conocer las manifestaciones realizadas por la persona que ahora ocupa el cargo de Silvia Clemente, Milagros Marcos, quien se negaba a cumplir ese compromiso. Explicaba que se trata de un proyecto “en el que la Junta de Castilla y León no tiene competencia” y aseguraba que no le constaba que exista ese compromiso por parte de su predecesora. “No me consta que haya compromiso, pero no se puede ejercer una competencia que no se tiene. Puede haber voluntad, pero una cosa es la voluntad y otra cosa la posibilidad de llevar a cabo los compromisos que entiendo pudiera ser una buena intención”, comentaba.