El PSOE critica que Aranda no haya aprovechado FITUR para promocionarse

“No es necesario gastarse cantidad ingente de dinero para promocionar las iniciativas turísticas de un municipio, pero para poder promocionarlas se tiene que estar activo”, ese es el mensaje que lanza el concejal del grupo municipal socialista, Julián Rasero, criticando el trabajo que se hace desde el área municipal de Turismo. Y es que no entiende cómo el Ayuntamiento de Aranda no ha acudido a la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando durante estos días en Madrid, al igual que ocurrió el año pasado. Concibe que acudir a esa feria con un stand supone una inversión importante y “estaríamos minimizados, pero opina que hay otras formas de estar presentes sin stand y apenas gasto, acudiendo a presentaciones y promociones de manera gratuita. Por ejemplo, aprovechando el espacio que se cede desde la Junta de Castilla y León.

Pone como ejemplo de ello al municipio ribereño de Moradillo de Roa, que con menos de 200 habitantes está presente en FITUR con su proyecto de recuperación de las bodegas subterráneas. “Hace año y medio se propusieron dar a conocerlas y ahí están”, comenta Rasero, recordando que no tiene que ver nada el color político, ya que se trata de un Ayuntamiento donde gobierna el PP. “En Aranda tenemos más kilómetros de bodegas subterráneas que ellos y no hacemos nada, ¿en Aranda no podemos tener iniciativas o los eventos que hagamos presentarlos?”, se pregunta.

Falta de iniciativas para el turista que llega a Aranda

Pero claro, se lamenta, de las pocas iniciativas turísticas abiertas que existen en la localidad. “Se podían haber pedido esos espacios a la Junta de Castilla y León en FITUR para hacer, por ejemplo, una presentación del museo Sacro… Bueno no, que está cerrado. De otro museo como el del Tren, pero ¡vaya por dios que también está cerrado!, del CIAVIN, tampoco, de la bodega de Las Ánimas, tampoco, de la de las Caballerizas, más de lo mismo…”, manifiesta Rasero, quien también critica que se hayan dejado de organizar visitas guiadas escudándose en el cierre de esos recursos. “Yo he estado hace poco haciendo una en Segovia y no he entrado a ningún sitio, se pueden hacer incluso con las cosas cerradas”, defiende.