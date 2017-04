El equipo de gobierno unirá en una enmienda las peticiones de los grupos a los presupuestos

El equipo de gobierno ha pedido ya tres veces reunirse con el grupo municipal socialista para abordar el tema de presupuestos y lo hace una cuarta vez de forma pública. El concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, ve que este encuentro es necesario para que el PSOE aclare el contenido de la enmienda única que presentó, ya que al no cumplir con lo establecido en la normativa va a recibir un informe contrario y, por tanto, no podrá ser negociada en la comisión. “Nos gustaría tener en cuenta sus aportaciones y sentarnos con ellos, les tendemos la mano y apelamos a su responsabilidad y esperamos que quieran reunirse con nosotros”, comenta el edil de Hacienda.

En espera de ese encuentro, y de una reunión que resta por celebrarse con Sí se Puede Aranda para aclarar también sus peticiones, el Partido Popular retrasa hasta el martes la presentación de una enmienda transaccional, creada a partir de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, que va a aglutinar, así lo asegura Berzosa, las solicitudes de PSOE, SSPA, RAP, C’s e IU.

Por tanto, la enmienda transaccional incluirá el 100% de las peticiones del PSOE, como es el aumento de la partida a personas dependientes (70.000 euros más), la elaboración de un plan de accesibilidad y los inicios de su ejecución (200.00 €), y el desarrollo del Plan de Empleo (243.000 €). Incluso supera la cantidad solicitada por los socialistas de 513.000 euros hasta llegar a los 600.000.

Del grupo de C’s la enmienda elaborada por el PP disminuye la inversión en equipos informáticos para asumir la instalación de gimnasios al aire libre, arreglar las butacas del auditorio municipal y ejecutar arreglos en la Casa de Cultura.

Los populares recogen las propuestas de IU con respecto a la reducción de trabajos ejecutados por otras empresas fuera del ámbito municipal, al aumento de las partidas en el área de la Mujer en la lucha contra el maltrato y al incremento de cantidades en convenios que asociaciones firman con Acción Social.

Del RAP se tiene en cuenta en la enmienda del equipo de gobierno su petición para incluir la exención de facturas electrónicas para cantidades menores de 5.000 euros, la creación de una partida de 15.000 euros dirigida a alquiler de locales de ensayo, y la creación de otra partida, de 5.000 euros, para comenzar a trabajar en la Feria del Vino. También se minimiza la partida para la Inspección Técnica de edificios a cambio de seguir apostando por el arreglo de fachadas y el aumento en 30.000 € (pasando de 50.000 a 80.000) para Art de Troya con motivo de la celebración de la vigésima edición de Sonorama. Por último, acepta aumentar el convenio con La Tanguilla, de 12.000 a 15.000 euros para apoyar la apertura del museo de juegos tradicionales que gestionan con la contratación de una persona.

Sobre lo requerido por SSPA, el equipo de gobierno tratará de introducir la mayoría de las 16 propuestas, aunque antes se pretende mantener un encuentro. Este grupo de la oposición propone recortar en gasto corriente y en subvenciones en la mayor parte de los departamentos, salvo Acción Social, y con este dinero, entre otras medidas, sugiere incrementar la partida para arreglos en las vías urbanas, poner en marcha un programa de atención a los trabajadores de la vendimia o diseñar un plan de recursos turísticos.

Sí que está incluida la plantilla

Ante las manifestaciones que en varias ocasiones se han realizado desde el PSOE diciendo que los presupuestos arandinos no van acompañados de un documento de Plantilla que incluya a todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento, el concejal de Hacienda manifiesta que eso no es cierto, que “por primera vez desde hace 30 años se ha incluido la plantilla presupuestaria con todos los trabajadores”, recordando que en este último año 60 empleados municipales han pasado de un contrato eventual a indefinido no fijo “y la plantilla que se va a publicar conjuntamente en el boletín con el presupuesto estará completa”.

El PSOE se muestra reticente a hablar

A hablar antes de la comisión, porque es allí, asegura su portavoz Mar Alcalde, donde quiere que se aborde el tema “con luz y taquígrafos”. “Hablan de responsabilidad y nos lo piden a nosotros cuando no nos han hecho caso en nada durante cinco años y medio”, manifiesta Alcalde, seguida de la edil Leonisa Ull que apuntilla: “Ahora que les pidan apoyo a sus aliados”. “Ahora se acuerdan del grupo mayoritario de la oposición y para pedirnos responsabilidad”, terminan diciendo.