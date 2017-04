Reducen la pena ocho años al asesino de la profesora arandina Ana Isabel González

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido, entendiendo que no hubo ensañamiento, reducir la pena a la persona que asestó en marzo de 2014, 30 puñaladas a la profesora de inglés arandina Ana Isabel González, de 47 años, que se encontraba viviendo en el municipio malagueño de Torremolinos. Y es que el juez ha deducido que lo que el jurado popular calificó de ensañamiento, asestar 30 puñaladas a su ex pareja, no es un agravante para que el condenado tenga que pasar en la cárcel 25 años tal y como se le condenó al asesino en su día. En cambio, con la pena reducida sólo tendrá que cumplir 17 años de cárcel.

Y es que el Tribunal Superior andaluz identifica el hecho de que se le diesen a la víctima treinta puñaladas como “una brutalidad de las acciones”, pero no como “ensañamiento”. Para el juez “asestar treinta golpes revela brutalidad y en lenguaje común, saña, pero no necesariamente equivale a ensañamiento, pues para ello no basta con que el autor ejecute reiteradamente una agresión capaz por sí misma de causar la muerte, ni siquiera que en sí mismo el ataque haya sido especialmente cruento, sino que es preciso que con ello lo pretendido haya sido aumentar el sufrimiento de la víctima, y no otra cosa”.

La reducción ha tenido en cuenta la atenuante de la confesión del condenado, algo que no tuvo en cuenta el jurado.

La familia de Ana Isabel se moviliza

La noticia ha causado estupor a la familia y amigos de la víctima y se encuentra en estos momentos organizando una concentración para protestar por la rebaja de la condena. Tendrá lugar este sábado en la plaza Mayor de Aranda a la una de la tarde.

Fotografía tomada de ABC de Sevilla