Eulen se compromete a no utilizar herbicidas con glifosato en Aranda y Urbaser deberá pronunciarse

El equipo de gobierno no ha hecho caso omiso de la moción que en el mes de julio presentaba el grupo municipal de Sí se Puede Aranda (SSPA) para que el Ayuntamiento de Aranda prohibiese el uso de herbicidas con glifosato en todo tipo de lugares públicos del municipio. Una moción que contó con el apoyo plenario que provocó que desde el área de Medio Ambiente se hablase con la empresa adjudicataria del mantenimiento de Parques y Jardines, que se ha comprometido a no utilizar este tipo de sustancias en la localidad.



Queda ahora dialogar con la segunda de las empresas afectadas por esta moción, la empresa Urbaser encargada del aseo urbano de Aranda. Sus responsables tendrán que decir al Ayuntamiento si también quieren adherirse al compromiso o, por el contrario, harán uso de herbicidas con glifosato. En este último caso, nada queda por hacer por parte del Ayuntamiento hasta que el contrato don esta empresa finalice, en el año 2020.

El glifosato es un componente del herbicida más vendido en el mundo que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno para el ser humano”. “Diferentes estudios han demostrado que el glifosato, componente de los herbicidas de uso más extendido, tiene efectos muy tóxicos sobre la salud y el medio ambiente. El glifosato, un herbicida total no selectivo que se emplea para matar hierbas y arbustos, se infiltra en el suelo, es muy soluble en el agua, es persistente en el suelo y contamina los acuíferos”, explicaban desde SSPA en su día, advirtiendo que es importante sustituir estos productos por métodos mecánicos o biológicos no contaminantes que no dañen a la salud ni al Medio Ambiente.