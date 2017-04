La familia de Ana Isabel inicia una recogida de firmas contra la rebaja de condena de su asesino

Tras conocer que el asesino de la arandina Ana Isabel González Martín ha conseguido, tras su apelación, una rebaja de ocho años de su condena de prisión, su familia ha iniciado una serie de acciones de repulsa a esta reducción. A la concentración programada para este sábado a las 13 horas en la plaza Mayor se une la apertura a través de la plataforma change.org de una petición para que los jueces revisen su decisión. Que vuelvan a leerse las declaraciones en las que señala que la víctima, antes de ser degollada por su ex pareja que le asestó treinta puñaladas, le suplicó “por favor, no me mates”. Según la propia declaración del asesino él paró pero, pensando que él también estaba sufriendo mucho y queriendo que ella también sufriese continuó apuñalándola.

“Por favor señores magistrados, antes de rebajar la condena lean atentamente la sentencia”, suplican los familiares, que envían la petición a la sala segunda del Tribunal Supremo de Andalucía.

Abierta la petición en la tarde de este martes, en pocas horas se han logrado cerca de 1.500 firmas.

Las firmas se pueden realizar a través del enlace https://www.change.org/p/sala-segunda-tribunal-supremo-andalucia-justicia-para-ana

IU asistirá a la concentración en repulsa de la rebaja de pena del asesino de Ana Isabel González

Tras conocer la rebaja de la pena de cárcel (de 25 a 17 años) impuesta al asesino de la arandina Ana Isabel González, desde Izquierda Unida quiere manifestar “nuestra más enérgica protesta y repulsa ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

En la sentencia se alega que 30 puñaladas no es ensañamiento “y desde Izquierda Unida Aranda queremos denunciar el sistema que propicia que los asesinos de mujeres no sean penados en su justa medida. El número de mujeres asesinadas, ya no sólo por hombres, sino más propiamente por sus parejas o exparejas, aumenta cada año. Es por esto que no es algo ante lo que podamos cerrar los ojos y callar, como si simplemente ella hubiese tenido mala suerte”.

De esta manera, desde IU manifiestan que se sumarán a la concentración convocada por la familia el próximo sábado 28 a las 13 horas en la plaza Mayor “y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Aranda y la comarca a sumarse y mostrar el apoyo a la familia”.