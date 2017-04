Se inician los trabajos para la creación de una rotonda en los Jardines para mejorar el tráfico

El traslado del paso de peatones unos metros más abajo en la bajada del Padre Claret (calle Miranda do Douro) permitirá que en breves días pueda llevarse a cabo la creación de una rotonda que regulará el tráfico en los Jardines de Don Diego, en su confluencia con las calles Postas y Miranda do Douro. Unos trabajos que ya han dado comienzo y con los que se pretende regular el tráfico de vehículos. “Esperamos que mejore de forma importante la circulación en esta zona”, señala la alcaldesa de Aranda, Raquel González, que confía que este cambio “sea bien aceptado por todos los ciudadanos como lo fue con la rotonda del puente Mayor, que ha mejorado el tráfico”.

La iniciativa incluye la creación de una rotonda mediante el pintado de la misma, y la obra incluye otras acciones como acortar un poco el pico del islote de los jardines, retocar alguna acera para incorporar una pequeña modificación en el carril bici, rebajar algún bordillo y bajar un poco el primer paso de cebra de la calle Miranda do Douro (el que está situado a la altura del asador El Ciprés). Una vez pintada, el tráfico en la rotonda estará abierto a todas las direcciones. La inversión municipal ronda los 10.000 euros.

Dudas sobre el cumplimiento de la normativa

Precisamente en el Pleno de este jueves, un ciudadano arandino que ocupa sus esfuerzos en conseguir de Aranda una ciudad accesible, José Luis Moreno, ponía de manifiesto las dudas sobre si los nuevos pasos de peatones de esta obra estaban cumpliendo la normativa vigente en cuanto a accesibilidad.

Y es que a pesar de que existe una normativa de Castilla y León de 2001 que regula este tipo de elementos viales (con un vado peatonal en una sola pendiente con pavimento táctil que lleva a una franja en el pavimento, también con suelo táctil con medidas de hasta 1,20 de ancho, que llega hasta la fachada con el fin de que la persona invidente llegue hasta la pared) lo cierto es que en 2010 se aprobaba una Ley nacional con la que esta normativa regional dejaba de estar vigente. En base al documento técnico del Ministerio de la vVivienda, se establece que en el denominado vado peatonal (subidas de la calzada a la acera desde un paso de peatones) tienen que existir tres pendientes diferenciadas, que en el lado más cercano a la calzada (en 0,6 metros) debe de instalarse pavimento táctil de botones, pero que hasta llegar a la franja que lleva a la fachada y en las dos pendientes de los lados debe existir un tercer tipo de suelo que la persona invidente pueda reconocer para ubicarse. También el tamaño de la franja que lleva a la fachada se reduce en esta nueva Ley estableciéndose de 0,80 metros.

Los vados peatonales que se están reubicando en la bajada del Padre Claret se están construyendo según la normativa regional, y no teniendo en cuenta la Ley Nacional: Según explica Jorge de Blas, responsable de la obra de la empresa Blas-Gon, “aunque la normativa ha cambiado mucho, en su momento, cuando se diseñó este paso la técnico municipal comentó que la forma de hacerlo iba a ser esta”. La razón de esta decisión municipal, continúa De Blas, se debe a que “aunque no es estrictamente la última normativa que salió, la ONCE sí que se quejó de que era una normativa que estaba creando confusión a las personas invidentes porque no terminaban de ver dónde estaba el paso, además hay que unificar dentro de la misma ciudad que todos los pasos sean más o menos parecidos porque, si no, como comprenderéis una persona que sea invidente si encuentra en un sitio las cosas de una manera y en otro de otra no termina nunca de saber si lo que tiene es un escalón, o un paso de peatones”.

Para José Luis Moreno, que se teme que con el estudio que se va a realizar en materia de accesibilidad el Ayuntamiento se verá abocado a tener que levantar nuevamente la acera para cumplir la normativa, “la ONCE es una fundación privada cuyos estudios no tienen ninguna validez”. “Si ellos creen que está mal la norma podían haber presentado una reclamación y no lo han hecho en estos seis años, y lo primero es el cumplimiento de la Ley”, termina diciendo.

Para Moreno, un buen ejemplo de vado de peatones que cumple esa Ley sería cualquiera de los dos pasos que se encuentran en lel puente Duero. El de la imagen inferior es uno de ellos.