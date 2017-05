Aranda de Duero se concentra y pide la revisión de la rebaja de condena del asesino de Ana Isabel

Más de 2.000 personas se han congregado este sábado en la plaza Mayor de Aranda de Duero como repulsa a la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha reducido de 25 a 17 años de cárcel, a Carlos Río, la persona que degolló a la arandina Ana Isabel González en Torremolinos asestándole 30 puñaladas en marzo de 2014 en Torremolinos, ciudad donde la víctima daba clases de inglés en un colegio. La concentración se une a la lucha de la familia de Ana para que los jueces vuelvan a estudiar el proceso, porque entienden que el juez no tiene razón en deducir que en el asesinato no hubo ensañamiento –razón que se ha tenido en cuenta para la reducción de la pena-, cuando el mismo asesino testificó en su declaración que la víctima le pidió que no la mataran y que, tras parar y pensárselo, dijo a la víctima que estaba sufriendo mucho y que quería verla sufrir.

“Nos sentimos muy arropados y estamos muy agradecidos a todo el pueblo de Aranda”, ha manifestado la hermana de Ana Isabel, Marian González, al término de la concentración. “Porque esto es una injusticia. Lo que la hicieron a mi hermana fue un asesinato muy brutal. Mi hermana suplicaba ‘por favor no me mates’ y él se para a pensarlo y dice que él está sufriendo mucho y que quiere verla sufrir y continúa dándola treinta puñaladas mientras que mi hermana se protegía con sus manos y con sus brazos, donde también tiene múltiples puñaladas, y él no para hasta que da el último suspiro, la mira a los ojos y ya sabe que está muerta. Si eso no es ensañamiento, si eso no es sufrir, ¿qué tenía que haber sufrido mi hermana? Aquí lo que ha pasado es que los jueces no se han tomado su tiempo en leer todas las declaraciones, porque estos son declaraciones de él, no había ningún testigo y todo lo ha contado él”, comenta Marian.

“El único derecho que a mi hermana la queda es el derecho a la justicia”, reivindican desde la familia, pidiendo que se tenga en cuenta el recurso que han presentado y que revisen toda la sentencia. “Deben tomarse su tiempo, recapacitar y en la medida de lo que las leyes españolas nos permiten el asesino tiene que tener todo el peso de la ley. Necesitamos que se haga justicia”, pide Marian, advirtiendo que “la juez que le puso los 25 años de cárcel dijo que había estado investigando y que sabía que iba a volver a asesinar. ¿Van a dejar en la calle a una persona que saben que va a volver a asesinar? ¿Para qué tenemos justicia? ¿Tenemos que salir a la calle cuando mate a otra persona?”.

Ya son más de 5.000 firmas las que se han recogido, a través de la plataforma on line change.org (https://www.change.org/p/sala-segunda-tribunal-supremo-andalucia-justicia-para-ana ) y se necesitan 15.000 para que se tome en consideración la petición de la familia. Por ello muchos establecimientos de Aranda se han sumado a la campaña de recogida de firmas.

Y las acciones continúan. El próximo domingo 5 de febrero la ciudad de Torremolinos acogerá una segunda concentración a las doce del mediodía para buscar más apoyos. “Todos los niños a los que daba clase quieren hacer también una protesta, que se les oiga allí y nos vamos a desplazar. No sé ya de dónde vamos a sacar fuerzas, porque estamos agotados, pero prometí a mi hermana que iba a luchar por su justicia y no podemos hacer por ella nada más”, señala la hermana de Ana Isabel, quien termina lamentándose de la situación. “Deberíamos estar un poco apoyadas las víctimas y en este caso no es así, a mi hermana la matan y nuestra justicia nos remata”.