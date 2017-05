Los presupuestos de 2017 consiguen el dictamen favorable de la comisión y quedan vistos para Pleno

Con el apoyo de Renovación Arandina Progresista y la abstención de Ciudadanos y UPyD, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Aranda ha conseguido este lunes que el borrador de presupuestos para 2017 tenga un dictamen positivo en la comisión de Hacienda. Por tanto, queda para su aprobación en Pleno, que se celebrará en breves días, el expediente. Unos presupuestos que se han modificado con respecto al primer documento que presentaba el equipo de gobierno, que en la comisión presentaba una enmienda transaccional intentando aglutinar, así lo manifestaba el concejal de hacienda Emilio Berzosa, todas las propuestas de la oposición que se habían registrado en el Ayuntamiento.

La propuesta de los populares no ha sido bien vista, por el contrario, por las agrupaciones PSOE, IU y Sí Se Puede Aranda. Desde las filas socialistas aseguran que los presupuestos que ha puesto sobre la mesa el PP no cumple con una de sus principales demandas: ajustar la plantilla a la realizad de los trabajadores del Ayuntamiento y que no es cierto que la enmienda transaccional cumpla todo lo requerido por el PSOE.

Para IU lo ocurrido deja en evidencia “que la muleta del PPes el RAP con la complacencia de Ciudadanos”, comenta su portavoz Yonathan Gete.

Y desde SSPA, el tercero en oponerse a los presupuestos populares, aseguran que se trata de “un presupuesto carente de inversiones y proyectos nuevos, sin apenas reducciones en gasto corriente y continuista para una ciudad que necesita cambios y actuaciones urgentes”, explica Mario Martín, concejal de esta agrupación.

El portavoz de C’s, Francisco Martín Hontoria, ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que “nos vamos a pronunciar en el Pleno”. Reconocen que una parte de su enmienda se ha recogido en la transaccional presentada por el PP, pero no se ha hecho lo más importante: reducir en gasto corriente. “Consideraremos eso y también que Aranda no puede estar sin presupuestos y aunque no son los presupuestos de Ciudadanos vamos a considerar todo”.

Si los grupos políticos siguen defendiendo la postura que han mostrado en la comisión de Hacienda, los presupuestos obtendrían un empate en la votación. A favor votarían PP (7 concejales) y RAP (2). En contra PSOE (5), SSPA (2) e IU-EQUO (2). Se abstendrían C’s (2) y UPyD (1). Por tanto, el voto de la presidente del Pleno, de la alcaldesa, sería el que finalmente daría el “jaque mate” para que Aranda deje de prorrogar presupuestos anteriores. Algo que lleva haciendo desde 2014.