Se aprueban los presupuestos con el apoyo de RAP y UPyD, y la abstención de Ciudadanos

Con los votos a favor de los siete concejales del PP, los dos del RAP y el de UPyD, Aranda de Duero ha aprobado este lunes los presupuestos sobre los que se basarán las cuentas municipales de 2017.

Un documento que contempla una cifra de más de 29 millones de euros donde las inversiones son mínimas, de apenas 1,6 millones. Se trata de un presupuesto que califica el concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, de “realista”, al eliminar enajenaciones e incluir el pago total de lo que queda de abonar para cumplir la sentencia judicial referente al caso Proincove gracias a la venta de la parcela del polígono industrial a Michelin (1,1 millones de euros), unos ingresos a mayores de participación de tributos del estado de 413.945 euros y unos ingresos a mayores del fondo de cooperación local de 428.831 euros. Además, supondrán la contratación de 14 personas como empleados municipales.

Los presupuestos no han contado, por el contrario, con los apoyos del PSOE, como tampoco con los de SSPA ni con los de IU. Los concejales de Ciudadanos, por su parte, han decidido abstenerse “porque entendemos que Aranda tiene que tener un presupuesto actualizado a 2017 y no a 2013”, señalaba su edil Elia Salinero.

Sí a los presupuestos

Por la parte del Sí a los presupuestos desde el RAP su portavoz Eusebio Martín ha querido desmentir que haya participado en su elaboración, asegurando que su apoyo se debe a que se han tenido en cuenta algunas de sus enmiendas como el incremento de partidas en vías urbanas, servicios sociales o centros escolares por ejemplo. “El ayuntamiento necesita presupuesto, no podemos enrocarnos en que no haya documento de presupuestos y luego enrocarnos en cada una de las modificaciones que se tengan que hacer, votamos a favor en un ejercicio de sensatez y preocupados por la situación local”, comentaba Martín, advirtiendo no obstante que esto “no significa que vayamos a darle al PP un cheque en blanco, porque espero que sean sensatos y que no cometan el error de pensar que con la aprobación se ha solucionado todo”.

El edil de UPyD, por su parte, Javier Ávila, reconoce que ha existido una negociación sobre la plantilla municipal abierta a sindicatos y grupos políticos. Entendiendo que no se han aceptado todas sus propuestas “porque sólo tenemos un voto”, espera “que la mano que damos al equipo de gobierno sea para que sean capaces de conseguir esa reducción de gasto, que cumplan con el esfuerzo”.

No a los presupuestos

Ha sido el PSOE, concretamente a través de su concejal Ildefonso Sanz, la agrupación que más tiempo ha utilizado para explicar su negativa. Porque entienden que la propuesta de plantilla no contempla a todos los trabajadores del Ayuntamiento y porque a pesar de lo que dice el concejal de Hacienda, asegurando que eso no es cierto, no le creen. Sanz ha vuelto a desgranar las explicaciones que daba el pasado viernes para manifestar que tampoco es cierto que el equipo de gobierno haya incluido en su enmienda transaccional el 100% de las propuestas socialistas (https://diariodelaribera.org/aranda-mas-noticias/18087-el-psoe-votara-en-contra-de-los-presupuestos-por-responsabilidad.html).

Mario Martín, desde SSPA. Ha vuelto a tachar de “continuistas los presupuestos” y ha coincidido con el resto de grupos de la oposición que no es mucha la reducción que se ha hecho en gasto corriente. “Por responsabilidad presentamos enmiendas, y por responsabilidad votaremos en contra porque no nos han apoyado ninguna”, manifestaba.

IU, dentro de su línea de criticar el modelo de gestión “basado en la privatización de servicios públicos para empresas en el que no creemos”, también ha votado en contra. Se alegran sus integrantes, no obstante, de las partidas que se han incrementado en acción social para luchar contra la violencia de género y ayudar en emergencia social, “pero con la empresa municipal de servicios quizás nos ahorramos el 30% del gasto corriente”. Por su parte su portavoz Yonathan Gete desconfía, al igual que se ha dicho también desde el PSOE, de la enmienda a la totalidad que presentaba el RAP. “No me cuadra que no haya tenido el visto bueno de los informes cuando la persona que la ha hecho tiene experiencia sobrada, no sé cuál era el objetivo, no sé si ha sido un juego de prensa para justificarse, porque no entendemos cómo se ha pasado de estar con nosotros seis meses intentando cambiar a un equipo de gobierno porque no lo hacía bien, y ahora lo apoya, es un acento que nos ha llamado la atención”, señalaba Gete.