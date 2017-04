El PP rechaza la reapertura de la línea del Directo en el Congreso

Poco puede hacer la alcaldesa de Aranda, Raquel González, cuando se reúna mañana en el Ministerio de Fomento para convencer a su propio partido sobre la reapertura al tráfico de la línea del Directo.

Su propio partido votaba este martes en contra de la Proposición no de Ley presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos , En Comú y En Marea para reabrir el servicio de trenes en la línea Madrid-Aranda-Burgos con el fin de lograr una reducción de los riesgos del cambio climático.

El diputado popular encargado de defender la postura de su partido, Miguel Ángel Paniagua, realizó un repaso por la historia de la línea pero ciñéndose tan solo a los últimos años, desde que los servicios se redujeron, el horario dejó de ser interesante para los usuarios, y el precio los billetes aumentó considerablemente. Esto motivó que la demanda de los viajeros llegase a situarse en uno por tren, que se tomase la decisión de ofertar un servicio de autobús alternativo y que este no fuese utilizado porque los viajeros tenían que costearse un billete de tren para viajar luego en autobús. El grupo popular ha dejado claro, a través de Paniagua, que su intención no es la de apostar por la línea “porque la red transeuropea de transporte ya incluye el transporte entre Burgos y Madrid a través de Valladolid y no por Aranda”. ¿De qué servicios públicos podemos quitar fondos para mantener una línea inviable?”, se pregunta el político del PP.

En la misma línea, aunque no tan tajante, se han situado las declaraciones de la diputada de Ciudadanos Irene Rivera. Este partido reclama estudios que demuestren la viabilidad de la línea, pero no ha hecho mención alguna al estudio que se elaboró desde el Ministerio de Fomento hace dos años y que aún no se ha dado a conocer. Tampoco ha expresado tener conocimiento del estudio elaborado por la Universidad de Burgos que avala un ahorro considerable de coste utilizando esta línea que pasa por Aranda, que conlleva una reducción de cerca de 100 kilómetros por trayecto. “Es más que necesario que la oficina de Evaluación decida si es viable o no, y si lo es tenemos que ir adelante y lo apoyaríamos, pero no podemos actuar una y otra vez en lo que se demanda en una localidad concreta, tenemos que empezar a ser serios y rigurosos, ver cuáles son las prioridades y ver qué proyectos suponen un beneficio para los ciudadanos y que a la vez sean rentables”, expresaba Rivera.

Finalmente la PNL ha salido adelante con 18 votos a favor, con 14 en contra del PP y con las 3 abstenciones de C’s. Esta proposición insta al Congreso de los Diputados incluir la línea del Directo en la red básica ferroviaria europea, añadirla a las que constituyen el corredor Atlántico dentro de los nueve corredores fundamentales de la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario, contar con el Plan Junker para financiar su rehabilitación, diseñar la rehabilitación para que sea de tráfico mixto para personas y para mercancías, e impulsar las estaciones situadas en el mundo rural para que no sólo las grandes aglomeraciones y ciudades puedan servirse de la red básica ferroviaria. También se requiere rehabilitar esta línea con doble vía electrificada para poder servirse de las energías renovables y dotarla del sistema común europeo de gestión del tráfico ferroviario.

La PNL tiene en cuenta también la enmienda presentada desde el PSOE que pide la paralización de toda obra destinada al desmantelamiento de la línea, reponer al completo el sistema de comunicaciones y señalizaciones, y realizar gestiones para la firma de un convenio de colaboración entre ADIF, Junta de Castilla y León y comunidad de Madrid para revitalizar la línea. También perseguir fondos europeos para que se financien las actuaciones necesarias en la línea y que se planifiquen las infraestructuras ferroviarias del país para el transporte de mercancías en vistas a los próximos 15 años.