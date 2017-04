González arremete contra sus compañeros del PP por su postura contra la apertura del Directo

Muy contundente han sido las declaraciones de la alcaldesa de Aranda, Raquel González, cuando se ha manifestado sobre las declaraciones realizadas en la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados por su compañero de partido, el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua.

El grupo popular dejó claro, a través de Paniagua, que su intención no es la de apostar por la línea “porque la red transeuropea de transporte ya incluye el transporte entre Burgos y Madrid a través de Valladolid y no por Aranda” y calificó la línea de “inviable” sin tener constancia tan siquiera del estudio encargado desde el Ministerio de Fomento a la empresa Ineco que aún no se ha dado a conocer por la administración central.

Para Raquel González “las declaraciones de mi compañero no puedo calificarlas más que de desconocedoras de la realidad que tenemos en Aranda y lo mismo opino de las que ha realizado la representante de Ciudadanos”. “No se puede hablar desde el desconocimiento de la realidad y cuando alguien se plantea hablar de los temas hay que hablarlos en profundidad, conocer las necesidades que tiene nuestra localidad, la capacidad industrial que tenemos, las necesidades que tenemos de transportar mercancías por ferrocarril, y las que tenemos de ser una localidad comunicada con el resto del mundo”, asegura la alcaldesa bastante enfadada, añadiendo que “nos han obviado totalmente”. “Una ciudad de 33.000 habitantes con una capacidad industrial tan importante, como que es el tercer polo industrial de Castilla y León, que se nos maltrate de esta manera que se ha hecho, es digno de llamar la atención sea del partido que sea”, puntualiza.

Asegura González que “yo ya he manifestado mi queja a quien tenía que manifestarla” y asegura que también se la trasladará este miércoles en Madrid al secretario general de Infraestructuras con el que se reúne junto con los responsables de Fomento de la comunidad de Madrid y de Castilla y León. “Estando como estamos a 158 kilómetros de Madrid no podemos estar en estas condiciones, no puede ser que una mercancía que quiere llegar a nuestra localidad tenga que hacer Madrid- Ávila, Ávila –Valladolid, Valladolid Burgos y Burgos-Aranda de Duero”, termina diciendo.

Comienzan las Jornadas sobre el Tren Directo

Estas manifestaciones las realizaba Raquel González momentos antes de inaugurar las jornadas organizadas desde la Plataforma por el Ferrocarril sobre el tren Directo que se celebran durante tres días en la Casa de Cultura de Aranda. Unas jornadas que en su primera fase se dedicaban al futuro del tren como una puerta abierta al turismo y la cultura.

El primero de los ponentes, el director del Museo Ferroviario del País Vasco Juanjo Olaizola, comenzaba su turno de la palabra recordando que la línea 102 del Directo “fue un error construirlo porque nació tarde y condenado a muerte”, pero que se ha convertido “en un ferrocarril que tiene un tremendo futuro, posiblemente el que mayor futuro tiene de este país”. Señalaba al turismo como un apoyo a su potenciación, pero se centraba sobre todo en el futuro de la línea “como puerta de entrada a Europa”. “La línea de Burgos a Madrid por Valladolid como la otra, la catalana, no están pensadas para poder transportar mercancías y la alternativa sería esta con muy poca inversión”, comentaba.

Por su parte, el coordinador del festival Sonorama Ribera echaba en falta el interés de la gente joven a pesar de estar convencido de que “Aranda necesita tren”. Convencido de que “estas jornadas no se tenían que desarrollar aquí, sino en otro sitio” apuntando a más altas esferas, dejaba patente que es necesaria la unión de todos “para reclamar a los diferentes estamentos que esto no puede seguir pasando”.

En la línea de la lucha por desarrollar el mundo rural se mostraba la portavoz del festival Huercasa Country, Ana San Romualdo, quien manifestaba que “contar con la línea directa es muy importante para nuestro territorio, no sólo para el festival”.

Por su parte, Miguel Ángel Gayubo, desde la Ruta del Vino, advertía que la llegada del ferrocarril a la Ribera del Duero dinamizaría notablemente un territorio al que ya llegan 270.000 visitantes al año. Incluso llegaba a bromear diciendo que a los visitantes habría que regalarles una botella de vino sólo por el esfuerzo que supone llegar hasta Aranda sin buenas comunicaciones de transporte público.

Ángel Martínez, alcalde de Buitrago de Lozoya y representante de la Coordinadora de la Sierra Norte de Madrid, dio a conocer el proyecto en el que 42 pueblos se embarcaron para poner en marcha un tren turístico. Se invirtieron 245.000 euros en restaurar un TER de los años sesenta, que lleva más de dos años en el museo del Ferrocarril de Madrid esperando que las administraciones den “vía libre” para su utilización. “Y cuando nos pusimos a trabajar en el proyecto no fue porque nos lo dijo un señor con un gorro y ya está, sino que contábamos con el apoyo de Renfe y ADIF”, comentó.

Las jornadas continúan hoy miércoles, a las 20 horas en la Casa de Cultura, en este caso centradas en la dinamización industrial. Se contará para ello con el gerente del Puerto de Bilbao Asier Varona, con el gerente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas Juan Diego Pedrero, con la secretaria de la FAE de Burgos Emiliana Molero, con la responsable de la empresa Tubos Aranda Elena Martín, y con el gerente del polígono industrial Prado Marina Alberto de la Calle.