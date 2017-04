El Enverofest será la novedad de la vigésima edición de los premios Envero

Un festival donde se aúnen vino y cultura será la principal novedad de los próximos premios Envero que se celebrarán el próximo 20 de mayo en Aranda de Duero. Tendrá lugar de 19 a 23 horas en la calle de San Juan, en pleno casco antiguo, y dará cabida a las bodegas que lo deseen a ofrecer sus vinos al público dentro de un ambiente festivo donde también tendrán lugar actuaciones musicales. La noticia la ha dado a conocer este jueves la concejal de Promoción y Desarrollo explicando que se ha optado por aumentar las actividades del concurso con la intención de que las personas que se acerquen a la capital ribereña para participar como catadores se decidan a quedarse más tiempo para visitar la ciudad e incluso pernoctar en ella. “Es una alternativa lúdica para la tarde del sábado, una fiesta del vino que se convertirá en un atractivo para quienes vienen de fuera, pero también para los de aquí”, comenta Celia Bombín.

Ya se encuentra abierto el plazo para que las bodegas interesadas en participar en el Enverofest presenten su solicitud, pero también para ellas se abre el período para inscribirse en el concurso Envero, que premia a los mejores vinos de la Denominación Ribera del Duero en las categorías Rosado, Joven, Roble, Crianza, Reserva y Alta Expresión.

Y bajo el eslogan ‘1.000 siempre aciertan’, el sábado 20 de mayo a mediodía se pretende reunir en el recinto ferial a un millar de catadores que decidirán, en una cata multitudinaria y a ciegas, a los mejores de esas categorías. En pocos días se abrirán las inscripciones para participar, como catador y como presidente de mesa, a través de la web ‘premiosenvero.arandadeduero.es’ . Para todos ellos se ofrece la oportunidad de visitar el museo del vino de la empresa Ribierteté en Aranda, guardería para los más pequeños y un servicio de autobús que comunicará el recinto ferial con el centro de Aranda.

No a la cata por la tarde y a la entrega de premios tras el concurso

Desde el PSOE se lanzaban varias propuestas para los Envero en la búsqueda de esas pernoctaciones, como el traslado de la cata en horario de tarde y la entrega de premios al día siguiente, el domingo por la mañana. Dice Celia Bombín que, tras valorar esas ideas, se ha optado por desecharlas.

Celebrar la cata por la tarde, después de comer, repercutiría, así se lo han indicado los entendidos en la materia, en el resultado de los premios. “Realizar una cata multitudinaria por la tarde, después de haber comido bien y haber tomado vino, supondría que sería muy difícil que el concurso tuviera la rigurosidad y la seriedad que se merece, porque es difícil controlar una cata multitudinaria por la tarde y que sea una cata popular no quiere decir que no tenga que ser seria y rigurosa, por ello nos han aconsejado no realizar la cata por la tarde. Las bodegas se juegan aquí su prestigio y tenemos que intentar que la cata mantenga la seriedad que merece”, explica la edil popular.

Por otro lado, señala, realizar la entrega de premios a las bodegas 24 horas después de celebrar el concurso supondría un perjuicio para los bodegueros “que tienen sus agendas” y se correría el riesgo de que no todas pudiesen estar para recoger el premio.