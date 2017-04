Las primeras diez asociaciones dicen sí a la manifestación por el nuevo hospital

Son las primeras con las que se han reunido las asociaciones de vecinos de Aranda y todas ellas han mostrado su apoyo para salir a la calle con el fin de reivindicar la construcción del nuevo hospital para Aranda. Se trata de las asociaciones ANDAR, Española contra el Cáncer, de Fibromialgia, AFAR, Cruz Roja, DISFAR, FESMA, AREM, TDAH, Mujeres Progresistas. Las diez acudían esta semana a la convocatoria de los colectivos vecinales, que quieren tomar contacto con las distintas asociaciones de Aranda para saber si realmente existe una inquietud ciudadana por ver en funcionamiento el nuevo hospital, que desde la Junta se aseguró que estaría construido en 2020, pero que ahora ha alargado su compromiso hasta 2022.

Se retrasa la aprobación inicial de la recalificación de los terrenos

Por otra parte, y en relación al nuevo hospital, el Ayuntamiento de Aranda ha recibido, de manos de la Dirección General de la Vivienda de la Junta de Castilla y León, el informe sobre la modificación de los terrenos para ampliar la superficie dotacional para el nuevo hospital. Un informe que desvela que el documento presentado por el Ayuntamiento de Aranda para esa recalificación “es confuso” porque entre otras cosas no se indica que pasaría con un área de 3,68 hectáreas y el plano propuesto por el Consistorio no coincida con el documento donde se explican los cambios. Tampoco incluye una memoria vinculante que justifique la nueva clasificación como se debiera haber hecho, ni se delimita una actuación aislada en un solar que no está urbanizado necesario para los terrenos destinados a equipamiento.

Por otro lado, no entienden desde la Junta porqué no se ha aumentado el número de viviendas por hectárea permitidas para la parcela que quedaría libre para la edificación una vez construido el hospital. Señalan que con la nueva construcción los terrenos edificables disminuirán de 20,3 hectáreas a quedarse tan sólo con 68.000 metros cuadrados donde se podrán construir un máximo de 442 viviendas al establecer un tope de 65 viviendas por hectárea. Y advierten que no se ha justificado convenientemente el por qué de no establecer los límites máximos legales de 70 viviendas por hectárea.