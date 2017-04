El PSOE pide al ministro de Fomento que diga sus perspectivas para la línea del Directo

Decididos a seguir presionando en las instituciones en aras de la reapertura al tráfico de la línea ferroviaria del Directo al completo, los integrantes del PSOE en el Congreso de los Diputados han pedido la comparecencia del secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, “para explicar el caso Directo”.

Así lo explica la diputada socialista Esther Peña, quien asegura que también se realizará desde su partido una pregunta oral al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, “para que nos explique cuáles son las perspectivas que tiene para esta línea”. “A partir de ahí, y conociendo los presupuestos que se presentan mañana, veremos qué intencionalidad política hay y elaboraremos una estrategia”, advierte Peña.

Y es que para los socialistas “el PP se está riendo de todos los arandinos”. Un ejemplo de ello es que el secretario de Infraestructuras “haya evitado en tres ocasiones reunirse con el PSOE de Burgos”. Muestra de ello también es, añade, que tras contar con un estudio de viabilidad desde noviembre de 2014 no se haya dado a conocer hasta 2 años y 4 meses después. “Había razones electorales de peso para ocultar este informe negativo para la comarca de la Ribera. Nos han estado entreteniendo con mentiras”, señala la diputada, calificando como “pantomima” la reunión que tenía lugar en noviembre de 2015 “cuando el PP reunió a los ayuntamientos de los pueblos por los que transcurre la línea diciendo que era para fijar una estrategia conjunta cuando sabían que el Ministerio no quiere apoyar la línea”. Por ello piden “que den la cara y que expliquen por qué prefieren que para ir de Burgos a Madrid se vaya por Valladolid o Zaragoza y no por la línea recta que es la más corta”.

Para el procurador socialista en las Cortes regionales, el PP “ha mentido y ha ocultado el estudio de viabilidad”. “Hemos visto una mascarada, un fraude del pacto entre Ciudadanos y PP y de ello son responsables también Luis Fuentes y José Ignacio Delgado, que permitieron sacar el presupuesto en Castilla y León donde no hubo una sola inversión para Aranda. “Del PP no esperamos nada, pero a C’s les decimos que no voceen tanto y que los proyectos, ellos que tienen influencia, necesarios para Aranda que lo saquen adelante y si no que explique qué es lo que han pactado”, comenta Briones.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Aranda, Mar Alcalde, quiere saber qué acciones concretas pretende realizar la alcaldesa de la localidad para concienciar a su partido en Madrid.