La Tapa de Oro del concurso de tapas vuelve a llevar la firma del cocinero David Izquierdo

El cocinero David Izquierdo y su equipo de Sol 51 logran de nuevo el galardón de Oro del Concurso de Tapas, y ya es la décima consecutiva. Antes desde los Rastrojos, y ahora desde su nuevo restaurante de la calle Sol de las Moreras, este establecimiento se ha hecho con la tapa de Oro del concurso convocado por la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera (Asohar) gracias a su propuesta Pan de torta 2.0. Y no es el único premio que ha recibido Sol 51, ya que a la de Oro se añaden el reconocimiento del público como tapa más original por Corcho o Tapón, que también ha conseguido el premio del jurado a la tapa fría.

La sorpresa para el cocinero arandino ha venido, no sólo con la recogida de los tres trofeos, sino también con la noticia de que él ha sido uno de los elegidos para participar en el concurso nacional de tapas que se celebrará en el próximo otoño. “Quedan muchos meses pero ese el premio es la repera. No me esperaba la parte final y estoy alterado”, comentaba emocionado el artista gastronómico.

La entrega de los premios ha tenido lugar este lunes, en un acto dirigido por el mago Murphy que además de ofrecer un rato divertido a los asistentes ha actuado como maestro de ceremonias.

Con respecto a los premios del público, además de la tapa original para Tapón o corcho se ha otorgado el premio a la mejor tapa caliente al bar BMW por La Cestita, la fría al Lagar de Isilla por Al pasar la barca y la mejor maridada a La Raspa por su Fondo Marino.

El jurado, que ha podido ver durante la mañana cómo se preparaban las tapas en vivo y en directo, se ha decantado, además de por los dos premios otorgados a Sol 51, por Lechazo Trufado de La Pícara como la mejor tapa caliente, por Lechazo Volcánico de la Casona de la Vid como la más original, por SAladaCHER de El Ventorro como la mejor maridada, el Ravioli de la Tierra de Hotel Montermoso como la mejor elaborada con lechazo de Colear, y por el Calimocho de foie de El Central a la mejor propuesta sin gluten.