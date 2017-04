La Plataforma rebate el estudio de Ineco para el Directo a través de un contrainforme

Lo pone en manos ahora de los grupos políticos lanzando una alerta: “Consideramos que un año más puede elevar exponencialmente la inversión que deba hacerse en el túnel y por ello se necesita una intervención prioritaria en los PGE 2017”.

Enlace al informe

El estudio elaborado por Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Fomento, para la viabilidad del ferrocarril “no posee validez ninguna ni responde a la realidad”. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la Plataforma Ciudadana por el Ferrocarril que en estos días, apenas seis, ha elaborado un contrainforme que rebate cada uno de los puntos señalados por el documento que el Ministerio de Fomento ha tardado tres años en remitir “obsoleto, antiguo y con sesgo en los datos”. “Observamos en el estudio graves deficiencias que le hacen muy poco fiable a la hora de tomar decisiones basándose exclusivamente en las informaciones que aporta”, comentan desde la Plataforma, que incluye en el documento que ha elaborado la demanda actual de empresas y operadoras “que se ha ignorado en el estudio, donde sólo se contempla la rentabilidad económica para ADIF (la cual está sesgada)”.

Señalan que no se ha valorado el ahorro que supondría la línea 102 (Madrid-Aranda – Burgos) para esas empresas y que no se ha tenido en cuenta el estudio elaborado por Ingiter donde se señala que debe potenciarse la línea como principal eje vertebrador en el corredor Atlántico. “Queda pues muy claro que sin una inversión suficiente (la que determinan los técnicos), esta línea no se puede abrir. Pero queda también claro que el futuro de esta línea es mucho más halagüeño que el que determina este deficiente estudio (el de Ineco)”, apunta el contrainforme.

No entienden desde la Platafoma que las cifras de costes en el Directo en todos los ámbitos del estudio se vean “misteriosamente” incrementadas en la línea 102 cuando deberían ser, por kilómetro, iguales a la línea 100 (Madrid- Valladolid- Burgos) “para la que todo son lisonjas a pesar de sus graves defectos”. De hecho, con un gráfico la Plataforma realiza una comparativa de las dos líneas.

El contrainforme acusa asimismo de “dejación de funciones” por parte de ADIF por no retirar a tiempo la bateadora del túnel del puerto de Somosierra “cuando era una tarea que no precisaba más que de una pequeña excavadora, rayando en el delito de prevaricación”. Ahora, la retirada de esa bateadora llevará consigo más actuaciones en el túnel que se incrementarán si no se toman medidas al asunto, ya que la acumulación de escombros ha provocado que no deje pasar el aire imprescindible para evitar humedades. Las acusaciones a ADIF se basan también en el estudio de Ineco, donde se afirma “que desde 2010 no se han realizado en las vías ninguna actividad de mantenimiento, ni siquiera de vigilancia, lo que ha provocado que la línea se vandalizara extraordinariamente.

El documento, que se puede ver al completo a través de este enlace, ofrece datos sobre los datos de las circulaciones que prevén que pasarían por la vía del Directo aportados por empresas y operadoras, puntualiza una por una las irregularidades y “datos falsos” que se han observado en el estudio de Ineco, destaca la importancia clave de la línea 102 en la economía de Castilla y León, y se aconsejan opciones para poner en valor el ferrocarril Directo como el Plan español PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda), o, a nivel europeo, la red transeuropea o el Plan Horizon en materia de medioambiente.