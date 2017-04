El presidente del TSJCyL sigue insistiendo en la necesidad de un tercer juzgado para Aranda de Duero

La memoria presentada este miércoles por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de un tercer juzgado de primera Instancia e Instrucción para Aranda de Duero. Algo parecido ocurre en la localidad de Miranda de Ebro, que al igual que Aranda cuenta con dos juzgados, ya que son los dos estamentos con mayor carga de la provincia de Burgos.

”En otra posición mucho más ventajosa están el resto de partidos judiciales, especialmente los de Lerma y Salas de los Infantes”, apunta el presidente Concepción, añadiendo que “en tanto no se realice una reforma en el ámbito de la competencia de los órganos judiciales o de su demarcación territorial resulta preciso reiterar la necesidad de creación de un nuevo juzgado en esas dos localidades”.

Un compromiso adquirido por el propio ministro

Son muchas las reclamaciones que se han hecho en ese sentido, como también ha habido muchas promesas al respecto. En junio de 2016, con motivo de la campaña electoral, el ministro de Justicia Rafael Catalá recalaba en Aranda de Duero y adquiría el compromiso de que la ciudad contaría con un tercer juzgado. “Me consta que los juzgados de primera instancia de instrucción mixtos tienen una carga de trabajo muy importante y por lo tanto está en nuestras prioridades de creación ese tercer juzgado de Aranda”, manifestaba en su día Catalá.

Y es que la sobresaturación de trabajo de los dos juzgados existentes, con un 160% con respecto al ratio que establece el Consejo General del poder judicial, hace necesario que el tercer juzgado de Aranda se convierta en una realidad.

En cuanto a la creación de juzgados laboral y penal en la capital ribereña no suponía una prioridad para el ministro. “Tenemos que priorizar y tener una visión global. También es verdad que el juzgado mercantil ha tenido mucha carga de trabajo en los juzgados sociales, pero ha estado muy vinculado con la crisis, la crisis está pasando y ya no hay tantos procesos concursales como hubo lamentablemente en el pasado, ya no hay tantas demandas sociales como hubo fruto de los despidos y por tanto la carga está bajando en juzgados sociales y mercantiles”, aseguraba.