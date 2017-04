Los vecinos de Puerta Nueva acuden a la policía para denunciar los problemas derivados del botellón

Los vecinos de las calles Comadres y Puerta Nueva aseguran que ya no pueden más con la situación que viven cada fin de semana en esta zona céntrica de Aranda, donde los jóvenes se reúnen aprovechando la cercanía de un local de copas que suelen frecuentar. Un problema que se agrava en algunas ocasiones aún más, como ocurría por ejemplo este jueves, en momentos de inicio de vacaciones o fechas señaladas. A través de las redes sociales se convocan encuentros multitudinarios en los que menores beben alcoholo incluso en la calle, con los consiguientes problemas que se ocasionan. Señalan los vecinos que incluso no pueden sacar los vehículos del garaje porque son zarandeados por los grupos de jóvenes, que se dan peleas, problemas de orina (no se cuenta esta zona con WC portátiles), y de ruido que perturban el descanso de los que allí viven.

El botellón de este jueves daba comienzo a las doce del mediodía y todavía continuaba diez horas más tarde, momento en el que un grupo de vecinos de la zona se dirigía a la sede de la policía local para quejarse de la situación.

Explica el concejal de Policía, Máximo López, que es la segunda vez, la primera fue en navidades con motivo del inicio de las vacaciones, que desde el Ayuntamiento se toman medidas ante estas concentraciones masivas. Se reforzó la plantilla municipal con nueve policías más que, sin el uniforme reglamentario, recorrieron diversos establecimientos advirtiendo de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y del acceso a bares a los menores de 16 años. Además se abrieron media docena de expedientes por beber en la vía pública y otros tantos por orinar.

Advierte Máximo López que la legislación “es tan garantista que nos lleva a absurdos tales como que si se bebe en un recipiente abierto se tienen que coger tres muestras, uno para el laboratorio, otro para la policía y otro para el interesado para que la denuncia llegue a término, así que sólo se levantaron actas con aquellos envases que estaban precintados”.

De las actas por orines que se levantaron en las fechas navideñas hoy ha sido el día en que ha finalizado el expediente. Son 14 las personas, todas ellas responden a gente joven, que tendrán que pagar una multa de 70 euros.

Un problema social

Advierte el edil de Policía, y al mismo tiempo de Acción Social, que este problema no se soluciona sólo con medidas policiales, sino que se trata algo sociológico y educativo. Desde el Ayuntamiento son varios los programas que se ponen en marcha cada año con carácter preventivo, como son los talleres de reducción de accidentes y situaciones por consumo alcohol y cannabis en las aulas de los institutos, los de dispensación responsable de bebidas alcohólicas para establecimiento hostelería, o el programa moneo.”Hay que tener en cuenta el papel de las familias y el entorno educativo”, comenta el concejal quien asegura impotente que “no sé qué alternativas hay a esto, que me digan qué ayuntamiento ha dado con la fórmula mágica que nosotros la cogemos”.