Finalmente la indemnización por la depuradora sólo será de 100.000 euros a pagar por el Ayuntamiento

Noticia positiva para el Ayuntamiento de Aranda, especialista en recibir varapalos judiciales en los últimos años, con el acuerdo al que se ha llegado desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y es que no ha lugar a la indemnización que solicitaban los propietarios del establecimiento hostelero El Ventorro de unos 15 millones de euros, bajando la cifra hasta llegar a los 100.000 euros, la cantidad que ofrecía en su día el Consistorio y la mínima que marcaba como indemnización la sentencia con respecto a la demanda que hacía la hostelera por haber otorgado la licencia a la depuradora.

No todo está ganado, porque son cinco días los que la parte demandante tiene de plazo para interponer recursos de súplica, pero todo apunta a que tales recurso no deberían tener efecto alguno porque el texto judicial del documento señala que “es indudable que no procede ningún tipo de indemnización en atención a las cantidades fijadas”. Y es que la firma hostelera solicitaba 14,8 millones de euros por daños y perjuicios basándose en un informe pericial en el que indicaba esa valoración teniendo en cuenta que la construcción de la depuradora dio al traste con los planes de ampliación en los que estaban embarcados los dueños de este hotel-restaurante, los ingresos que la empresa no pudo recaudar y los daños morales que ha sufrido la familia que ostenta este establecimiento.

La Justicia asegura que “es indudable que procede una indemnización a favor del perjudicado por la falta de ejecución de una sentencia” que obligaba al Ayuntamiento a desmantelar las instalaciones de la depuradora que finalmente no se desmanteló, pero no está de acuerdo en que la construcción de la depuradora haya desbaratado un “hipotético lucro” que se preveía en el negocio convirtiendo el hotel de dos estrellas en uno de tres. “Olvida la parte no sólo que los cálculos sean hipotéticos y que no se basan en las reales cuentas existentes en la mercantil, sino que además es preciso que estas obras (las que aseguran desde El Ventorro que pretendían llevar a cabo) se puedan llevar a cabo conforme a la normativa vigente”. Y es que en ese momento y ahora mismo, el suelo ocupado por el negocio hotelero está calificado como suelo rústico con protección agropecuaria , por lo que serían inviables las obras de ampliación.

Y en cuanto a los daños morales que aludía la mercantil, entienden que los datos que se aportan sobre la dimisión de la primera administradora e ingresos en urgencias del actual administrador “no acreditan el motivo de que sean debidos por la situación de la mercantil”. “Ante esta nula acreditación de los daños y perjuicios, la indemnización reconocida por el Ayuntamiento cubre sobradamente los daños morales, objetivamente considerados, así como otros daños difícilmente evaluables como son las vistas de la depuradora desde el hostal (una cobertura vegetal de chopos impide la visión cuando tienen hoja, pero no cuando se ha caído), o como son los hipotéticos olores”, señala el documento jurídico, advirtiendo que mientras que unos testigos indican que los olores provienen de la depuradora, otros indican que llegan de la granja de cerdos ubicada cerca del hostal.