SSPA e IU lanzan propuestas para atajar el botellón incívico y el vandalismo

Los grupos municipales Sí se Puede Aranda (SSPA) e Izquierda Unida-EQUO (IU) han unido sus esfuerzos para presentar una propuesta que pretende paliar los problemas generados por el botellón en Aranda de Duero. Conscientes de que se está dando un repunte de actos vandálicos, originados en su mayoría a causa de algunas personas que utilizan su tiempo libre en beber y molestar a las personas o al patrimonio, y de que estos hechos están siendo sufridos por los vecinos, sobre todo del casco histórico, lanzan una serie de acciones que se podrían llevar a cabo desde el Ayuntamiento en aras de reducir los perjuicios y de disminuir la ingesta de alcohol entre los jóvenes.

Los portavoces de las dos agrupaciones, Mario Martín (SSPA) y Jonathan Gete (IU) han dado a conocer su propuesta, que se divide en actuaciones a corto, medio y largo plazo. Corto porque los jóvenes están a punto de iniciar su período de vacaciones y se prevé un botellón multitudinario próximo. Por ello proponen alguna alternativa de ocio, como pudiera ser un concierto en el centro cívico Virgen de las Viñas o “alguna actividad que les atraiga donde estuviera prohibida la entrada con bebidas alcohólicas al recinto”. Del mismo modo piden el refuerzo de la plantilla de policía “incluso con horas extra” y la convocatoria de una Junta de seguridad local para abordar el tema con otros colectivos. Asimismo requieren un mayor control en los comercios que venden alcohol más allá de las 10 de la noche “que no están cumpliendo la normativa y además se lo vende a menores”.

Cubrir las plazas vacantes de policía y dotar a los agentes de los medios suficientes es lo que se pide desde los grupos SSPA e IU en cuanto a las propuestas a medio plazo. También sería necesario, explican, cubrir la plaza de técnico en la Concejalía de Juventud y de las que hay vacantes de monitor sociocultural en Acción Social.

Otra necesidad que ven es la de una mayor implicación del Ayuntamiento en materia de Juventud única y exclusivamente, y no compaginando la concejalía con la de Festejos: “Juventud es un cajón de sastre donde cabe todo, y tiene que estar dotada de temario exclusivo de juventud”, señala Gete. “Hay que crear espacios gestionados por Juventud donde puedan tener actividades de ocio sin entrada de alcohol y uno podría ser el centro de arte joven, pero también se pueden utilizar el centro cívico o la propia Casa de Juventud dotándola de contenido propio y creando un programa de ocio alternativo eficaz”, prosigue Martín.

Por último, y buscando una solución a largo plazo, desde el Ayuntamiento se deberían promover charlas y conferencias en los institutos de Aranda donde acudiesen, no sólo expertos, sino personas jóvenes para que cuenten sus experiencias con el fin de educar en la no ingesta de alcohol, siendo conscientes de que “el consumo de alcohol está normalizado en esta sociedad y es lo que ven nuestros jóvenes incluso en la propia familia y en las celebraciones. En nuestro municipio estamos acostumbrados a celebrar todo tipo de eventos montando barras en la calle en las que se distribuye alcohol como por ejemplo las fiestas de las peñas, fiestas de Aranda, Premios Envero, Sonorama etc. La normalización dentro de la familia, y en general de la sociedad, del consumo de alcohol entre adultos puede mandar un mensaje confuso a la juventud”.

La propuesta se ha registrado hoy en el Ayuntamiento arandino porque opinan los concejales de los dos grupos que las quejas que se pusieron de manifiesto en el pasado Pleno por parte de vecinos y comerciantes de la zona Centro, sobre todo de las calles aledañas al bar Savoy donde se concentran muchos jóvenes, “no están recibiendo ninguna respuesta”. “La única alternativa que dio la alcaldesa era la de contratar seguridad privada y dudamos de su legalidad, porque estos trabajadores no están capacitados para lo que se requiere”, terminan diciendo.