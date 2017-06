La Plataforma lamenta que el pacto con el PP haga que los PGE se olviden del Directo

A través de una nota que ha remitido a los medios de comunicación, la Plataforma por el Ferrocarril Directo lamenta que los partidos que han pactado con el PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado hayan olvidado los compromisos adquiridos para el futuro de la línea férrea 102. “No entendemos que los grupos políticos de Ciudadanos, PNV, CC, UPN, Foro Asturias y Nueva Canarias, hayan votado en contra de la enmienda que hubiera permitido la reapertura del túnel de Somosierra como paso previo para que vuelvan a circular trenes por las vías del Directo, tanto de pasajeros como de mercancías”, comentan.

También se sienten apenados porque “los encuentros que a lo largo de estos últimos meses hemos tenido con diputados de los grupos que han votado en contra o se han abstenido, no han servido para nada, a pesar de las buenas palabras que siempre recibimos de ellos”. Aseguran que estos partidos “han ignorado” los compromisos de las empresas interesadas en transportar sus mercancías por el Directo y los estudios de potenciales tráficos de viajeros.

En cambio, sí que agradecen a aquellos grupos que se han mostrado “sensibles a las demandas de ferrocarril de nuestra tierra” presentando enmiendas, especialmente a los grupos parlamentarios del PSOE y Unidos Podemos.

El PSOE acusa al PP y C’s de ostracismo

Para el PSOE de Aranda, por su lado, acusa a los grupos de PP y Ciudadanos de “enviar al ostracismo más absoluto” la reapertura al tráfico de la línea, con este “fuera de juego” del que “nadie puede estar satisfecho”. La portavoz local de los socialistas, Mar Alcalde, se pregunta “¿qué tiene que decir la alcaldesa de Aranda de esto?” y la acusa de “sumisión a su partido”.

También las críticas se dirigen al procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, quien ha reivindicado durante mucho tiempo la apertura de la línea y de momento no se ha pronunciado ante el rechazo de su partido a las enmiendas. “El cinismo que hace falta para encabezar una manifestación y luego, cuando se trata de una pequeña modificación, tengan la caradura de votar en contra….”, manifiesta la concejal socialista Leonisa Ull, quien no entiende cómo al menos los diputados en el Congreso por Burgos no han hecho uso de su libertad de voto para apoyar la línea férrea.