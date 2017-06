Briones reclama que el juzgado de Aranda también pueda tramitar procesos de cláusulas suelo

Que los casos judiciales relativos a los procesos de cláusulas suelo tengan que tramitarse sólo en las capitales de provincia es una medida que se ha adoptaba el pasado 25 de mayo tras el acuerdo al que llegaban Gobierno de la Nación y Consejo general del Poder Judicial. Una medida que no ha sido bien vista por el PSOE de Castilla y León, que considera que con ello se sufre un retraso importante en la lucha por la proximidad, perjudicando sobre todo al medio rural. No entienden los socialistas que estos procesos no puedan ser llevados por el juzgado de Aranda de Duero, y lo mismo ocurre en la provincia de Burgos con Miranda de Ebro, en León con Ponferrada y en Valladolid con Medina del Campo.

El procurador ribereño socialista, Luis Briones, ha registrado una Proposición No de Ley instando a la Junta que pida al Gobierno central que deje sin efecto el acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia por el que se circunscribe a 54 juzgados en toda España, uno por provincia, a tramitar los procesos de clausulas suelo. Briones recoge las reivindicaciones del sector que critica la “involución de la justicia de proximidad” que lleva consigo este acuerdo porque impide a los juzgados comarcales a realizar estos procesos en lo que considera “un ataque más, y van unos cuantos, del gobierno del PP al medio rural, que en nuestra Comunidad es especialmente maltratado”.