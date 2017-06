SSPA califica el mandato del PP en Aranda como “inmovilista y costumbrista”

Una vez alcanzado el ecuador del mandato popular en el Ayuntamiento de Aranda, los concejales del grupo municipal de Sí Se Puede Aranda han querido realizar una valoración de estos dos años. Mario Martín y Laura del Pozo coinciden señalando que el equipo de gobierno continúa realizando “las mismas actividades sin analizarlas sin ver si funcionan” y que organiza los proyectos “más para quedar bien en la foto que para solucionar problemas a los ciudadanos”.

Los dos ediles realizan un repaso a las distintas concejalías comenzando por la de Acción Social, y a su responsable critican de no haberse interesado por su propuesta de poner en marcha un plan de acogida y empleo de temporeros en el período de vendimia, de no haber trabajado para que Aranda de Duero cuente con un parque municipal de viviendas para velar por la gente joven sobre todo, de no aumentar las cuantías de los convenios con asociaciones sociales, y de “poner muchas trabas administrativas” a las asociaciones de mujeres para llevar a buen puerto sus proyectos.

“Existe carencia de proyecto de trabajo con los jóvenes” en la concejalía de Juventud, advierten los ediles de SSPA, y mucho tiene que ver en ello que esta área esté ligado al de Festejos “al que se le da más importancia”. Ven urgente que se abra el centro de arte joven junto al edificio El Molino “como alternativa de ocio gratuito y sin alcohol” y piden, en materia de Festejos, que se tenga en cuenta más a los colectivos arandinos y que el Ayuntamiento huya de conciertos de pago financiados con dinero público.

La sustitución de subvenciones a proyectos por convenios deportivos no gusta nada a los integrantes de SSPA, que entienden que la convocatoria “es la forma más justa de fijar unos criterios de valoración”. Son 260.000 euros los que se reparten entre los clubes, afirman, asegurando que se trata de “una cuantía es excesiva”, ya que hay que analizar también el coste del mantenimiento de las instalaciones deportivas. Para SSPA, “se deben potenciar más las escuelas deportivas y no tanto a los club privados”.

En Personal reclaman la creación de la empresa municipal que se aprobó en pleno, ponen de manifiesto que no se están tomando medidas para contratar a un nuevo archivero municipal jubilado hace meses ni a un nuevo jefe de urbanismo a punto de jubilarse. Y advierten que hay dos trabajadores que están causando “serios problemas al Ayuntamiento”: el letrado mayor “que no acude a los juicios” y el jefe de policía “que no está pendiente de los pliegos que caducan ni coge el teléfono fuera de su horario a pesar de que cobra un incremento en la nómina para ello.

Continúan los concejales abordando el área de Seguridad Ciudadana, que “deja que Diputación se ría de nosotros” pagando el servicio de bomberos a pueblos no incluidos en el convenio “con un abrazo”, que no ha avanza en la ordenanza de veladores ni en el pliego del servicio de estacionamiento.

Cultura “continúa organizando los mismos eventos que siempre”, comentan desde la oposición, que aboga por llevar actividades a los barrio y por llegar a un acuerdo con los propietarios del Teatro Cine Aranda para poder utilizar este espacio para los eventos culturales.

También llueven críticas a Educación, concejalía a la que reclaman un documento donde se enumeren las necesidades de los colegios públicos de Aranda para así reivindicar a la Junta inversiones. No están de acuerdo tampoco en la subvención a Asemar para gestionar la escuela infantil del Polígono Residencial porque es un servicio del que “se tendría que hacer cargo el propio Ayuntamiento como ocurre con la escuela municipal”.

También es necesario realizar un inventario del patrimonio municipal, reclaman, como llevan haciéndolo desde hace años en los plenos municipales. Y ponen sobre aviso dos reclamaciones de ocupación ilegal de propietarios de terrenos que han sido invadidos (en la calle Pizarro y en el parque El Barriles) “porque nos tememos que pueda suceder como ha pasado como Proincove y demás”.

Para SSPA el Ayuntamiento debería trabajar más en aumentar capital para aumentar la brigada de Obras “que no da abasto para arreglar los desperfectos”, debería “salir del túnel” para aprobar el PGOU e ir pensando en elaborar un proyecto a largo plazo en materia de Turismo, terminan diciendo desde la agrupación morada, que también critica la falta de análisis de eventos en Promoción y Desarrollo. “Si quiere seguir gobernando, el PP debería ponerse las pilas y trabajar”, señalan los concejales de SSPA.