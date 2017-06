Esteban asegura que el dossier de necesidades de los colegios está prácticamente acabado

La concejal de Cultura y Educación en el Ayuntamiento, Azucena Esteban, ha querido salir al paso de las declaraciones vertidas por el grupo municipal de Sí Se Puede Aranda sobre las áreas municipales que dirige. No entiende Esteban que esta agrupación reclame, por ejemplo, un documento, que precisamente se está elaborando por iniciativa de la propia Concejalía, sobre las necesidades de los centros educativos públicos de Infantil y Primaria. “Desde Educación se dijo en la comisión que habíamos pedido a los colegios públicos las necesidades que tenían, tanto de inversión como de mantenimiento, y ahora esto lo quieren hacer suyo y encima reclaman que se está tardando en hacer”, señala la edil popular, indicando que el dosier está casi acabado, a la espera de recabar las necesidades de un único colegio que falta por enviarlas, el Simón de Colonia.

Cuando se tenga al completo se llevará a la próxima comisión informativa. “De todas formas la Dirección provincial ya tiene un listado con los trabajos de inversión que hay que realizar y que corresponde a la Junta. Que no les quepa duda que tienen constancia de lo que hay que hacer porque así se lo hemos indicado desde el Ayuntamiento”, comenta Esteban. Tal es el caso del cambio del tejadillo de amianto, de apenas tres metros cuadrados, que aún se encuentra en el colegio Santa Catalina y que hay que retirar. “Yo personalmente se lo he dicho hace unos días al director provincial de Educación”, apunta.

Un auditorio sí, pero no tiene porqué ser el del Cine Aranda

Otra de las críticas que hacían los concejales de Sí Se Puede Aranda era sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con los propietarios del Teatro Cine Aranda para su utilización como local municipal que pueda albergar espectáculos culturales donde el tema del aforo no sea un problema. Esa es, recuerda Esteban, otra iniciativa que ha tenido ella cuando se hizo cargo de la Concejalía “y se está trabajando en ello”. De todas formas incide en que lo importante no es hacerse con el edificio, “aunque sería lo ideal”, sino contar con un auditorio lo suficientemente grande y adecuado para dar cobertura a las diferentes actividades que se programan. “Parece que sólo puede hacerse en ese edificio y no es así”, señala.

Con respecto a las palabras de SSPA reprochando que Cultura “continúa organizando los mismos eventos que siempre”, Azucena Esteban asegura que son varias las actividades nuevas en las que se está trabajando. De todas formas, advierte, “son los ciudadanos los que avalan la continuidad de los actos con su asistencia y aunque tenemos que proponer otras alternativas debemos tener en cuenta a los ciudadanos respetando lo que les gusta”.