El TSJ se ratifica en que la indemnización por la depuradora será de 100.000 euros

De nada ha servido el recurso de súplica que presentaron los propietarios del establecimiento hostelero El Ventorro para que el Tribunal Superior de Justicia elevase la indemnización que fijaba. El recurso ya ha sido contestado y es negativo para El Ventorro.

De esta marera el TSJ se reafirma en el auto que obliga al Ayuntamiento de Aranda a pagar 100.000 euros como indemnización por no ejecutar las sentencias que obligaban a la administración local a desmantelar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Muy lejos queda esa cantidad de los 14,8 millones de euros que solicitaban los demandantes, que están dispuestos a acudir al Tribunal Supremo.

La respuesta al recurso reconoce que la depuradora ha estado funcionando de forma ilegal durante años, “pero eso no implica en ningún caso que se deba fijar una indemnización muy alta, sino que sólo procede fijar la indemnización que proceda”. De esta manera la Justicia se reafirma diciendo que “es indudable que procede una indemnización a favor del perjudicado por la falta de ejecución de una sentencia” que obligaba al Ayuntamiento a desmantelar las instalaciones de la depuradora que finalmente no se desmanteló, pero no está de acuerdo en que la construcción de la depuradora haya desbaratado un “hipotético lucro” que se preveía en el negocio convirtiendo el hotel de dos estrellas en uno de tres. “Olvida la parte no sólo que los cálculos sean hipotéticos y que no se basan en las reales cuentas existentes en la mercantil, sino que además es preciso que estas obras (las que aseguran desde El Ventorro que pretendían llevar a cabo) se puedan llevar a cabo conforme a la normativa vigente”. Y es que en ese momento y ahora mismo, el suelo ocupado por el negocio hotelero está calificado como suelo rústico con protección agropecuaria , por lo que serían inviables las obras de ampliación.