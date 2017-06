Premio Garrote a la peor decisión judicial para la rebaja de condena del asesino de Ana Isabel

Imagen de la concentración que tuvo lugar en Aranda en el mes de enero.

La rebaja de pena del asesino de la arandina Ana Isabel González es el caso que ha merecido el Premio Garrote del público de este año, unos premios otorgados por la organización mundial Women’s Link Worldwide a las decisiones judiciales que tienen un efecto negativo sobre la igualdad de género.

El jurado popular ha optado por este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que decidió reducir, entendiendo que no hubo ensañamiento, la pena a la persona que asestó en marzo de 2014 treinta puñaladas a la profesora de inglés arandina Ana Isabel González, de 47 años, que se encontraba viviendo en el municipio malagueño de Torremolinos. Y es que el juez dedujo que lo que el jurado popular calificó de ensañamiento, asestar 30 puñaladas a su ex pareja mientras que él le suplicaba que le dejase vivir, no es un agravante para que el condenado tenga que pasar en la cárcel 25 años tal y como se le condenó al asesino en su día. En cambio, con la pena reducida sólo tendrá que cumplir 17 años de cárcel.

La decisión judicial ha ocasionado muchas protestas ciudadanas. Concentraciones tuvieron lugar en Aranda de Duero y en Torremolinos, unidas a un recurso ante el Tribunal Supremo que acaba de ser admitido hace un par de semanas y a la recogida de firmas para llevar el caso al Congreso de los Diputados. Con este premio, la familia de la arandina consigue el apoyo para continuar luchando para conseguir que finalmente se haga justicia con el asesino de Ana Isabel.