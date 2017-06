Acusan de hurto al presidente de la comunidad de regantes Canal de Aranda y este es absuelto

Y es que el presidente del Canal de Aranda, Ángel Miguel Sancho, había sido acusado por la trabajadora administrativa de esta asociación de haber sustraído un sello de la comunidad de regantes. Un hecho que no pudo probarse, ya que siendo Ángel Miguel presidente de este colectivo “al ser él quien representa al mismo, en cierta forma también tiene disposición sobre el sello al margen de los problemas o conflictos que tengan internos”, señala la juez en su fundamento, indicando que “ni al denunciado le es ajeno totalmente el sello que reconoce que cogió, ni la denunciante es la propietaria en sentido estricto del mismo”. Tampoco observa la juez que haya habido ánimo de lucro por parte del presidente para obtener ventajas patrimoniales, sino sólo hacer uso de él devolviéndolo tras su uso, “por lo que podemos concluir que alguien que tiene intención de apropiarse de un objeto no anuncia su devolución y que además no ha resultado acreditado el beneficio que el señor Miguel quería obtener”, señala la sentencia.

Quedan patente, por tanto, los problemas internos que está sufriendo la comunidad de regantes, que han sido puestos sobre la mesa ante la Confederación Hidrográfica del Duero. Problemas que presidente de la comunidad de regantes quiso derivar a la CHD, para lo que hizo uso del sello en cuestión que, según el presidente, la secretaria le negó entendiendo que al mismo tiempo ostentaba el cargo de Secretaria de la comunidad. Ante ello, el presidente la suspendió de sus funciones en la Junta directiva y cogió el sello para entregar los escritos a la Confederación, motivo que llevó a interponer la denuncia por hurto del sello de la cual ha sido absuelto.

En aras a intentar solucionar esta situación de forma amistosa, el pasado jueves la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero acog´ió una reunión con el letrado arandino David Pomar, que ha defendido al presidente en la denuncia. Ese mismo día se presentaban recursos se alzada contra la convocatoria de la asamblea general convocada por el vicepresidenteEmilio Rojo para este mismo miércoles 14 de junio donde se quiere cesar al presidente y elegir a una nueva persona que ocupe su lugar.

A expensas queda todo lo ocurrido de su estudio por una auditoría.