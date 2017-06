Más de 7.000 personas salen a la calle bajo un calor sofocante para reivindicar el nuevo hospital

Los convocantes dan de plazo 15 días al consejero de Sanidad para tener una reunión y si no se plantean concentraciones en el hospital cada diez días.

A las seis de la tarde marcaban 36 grados los termómetros de la capital ribereña, pero los arandinos y ribereños han preferido, en vez de quedarse en sus casas, salir a la calle para orientar su clamor a los políticos castellano leoneses reivindicando una infraestructura que les parece crucial para las personas que habitan el Sur de la provincia de Burgos, así como los pueblos cercanos de Segovia y Soria, la construcción de un recinto sanitario que pueda acoger las especialidades, pruebas, quirófanos y camas necesarias para que los habitantes puedan tener el servicio digno que se merecen.

La manifestación salía de la plaza Mayor y recorría varias calles de los barrios de la zona Centro, Allendeduero y Santa Catalina. Sus integrantes marchaban detrás de una pancarta con la leyenda ‘Sacyl ¡Escucha! Hospital nuevo ¡ya!’ y gritando frases como “lo prometido hay que cumplirlo” o “menos promesas, más presupuesto” entre otras. De esta manera llegaban hasta la plaza de la Constitución donde se leyó un comunicado. En él se recordaba la manifestación que tuvo lugar hace 25 años, en 1992, donde ya el pueblo de Aranda pidió un nuevo hospital porque el que había, el Santos Reyes, se quedaba pequeño, “pero la administración no escuchó nuestra petición, optó por la reforma y no quedó otro remedio que agachar la cabeza”. También la que se realizaba hace una década, en 2007, para reivindicar nuevas especialidades y que se completasen las plazas de las que ya había.

Ahora ha sido el momento de reclamar al Sacyl lo que la gerencia prometió en 2010, la construcción de un nuevo hospital ante la imposibilidad de una nueva ampliación. “Nuestra indignación ha sido grande cuando en noviembre del pasado el banco de Desarrollo del Consejo de Europa ha concedido un préstamo de 310 millones de euros para financiar obras de carácter sanitario durante el trienio 2016-2018, permitiendo la construcción y reforma de doce centros de salud y cinco hospitales y el hospital de Aranda ni se menciona cuando era la única obra nueva a realizar en Castilla y León”.

No entienden los ciudadanos que para estos tres años se quieran presupuestar sólo 3,5 millones de euros (500.000 en 2017, 1,5 millones en 2018 y 1,5 millones en 2019). “A este paso llegamos a 2020 y no hay partida presupuestaria suficiente”, ya que sólo el proyecto costará 1,7 millones de euros.

La representantes de las asociaciones de vecinos, convocantes de la manifestación, Pilar Juez, valoraba positivamente la respuesta de los arandinos y ribereños. “Estoy contenta con la gente que ha venido y si el Sacyl tiene en cuenta esta manifestación mañana tendría que poner ya la primera piedra. Nos merecemos más y queremos que empiecen a dárnoslo”. La construcción del hospital es una reivindicación, pero también conocer el Plan funcional sobre el que se va a basar el proyecto. Al consejero de Sanidad se le pide una reunión y para ello dan un plazo de dos semanas. “Si no vamos a seguir insistiendo con más medidas, y una de ellas podría ser hacer cada diez días una concentración en el hospital”, afirma Juez.

Valoración de los procuradores

La manifestación ha contado con representantes de todos los grupos políticos que, sin situarse en la cabecera del recorrido porque así lo han querido los propios convocantes, sí que han estado presentes. Cinco procuradores en las Cortes regionales han participado y todos coinciden en que los arandinos han respondido de forma masiva.

Empezando por los grupos de la oposición, el procurador del PSOE, Luis Briones, ha hecho una valoración muy positiva. “Aranda y la comarca ha estado aquí para exigir a la Junta que cumpla con ese compromiso ya tardío, han exigido a las Cortes que cada vez que haya cualquier tipo de propuesta se apoye, porque si no vamos todos unidos no se va a conseguir y este acto de unidad que ha tenido la ciudadanía es la que tenemos que tener en Valladolid”, señala Briones, añadiendo que ese pacto “hasta ahora no se está respetando, ya que hemos visto como el otro día en la comisión de presupuestos un partido político votó en contra de una de las enmiendas que se plantearon para el hospital y eso me da la impresión de que se va a volver a repetir el día del Pleno esta semana”, vaticina.

José Ignacio Delgado ha sido el procurador de Ciudadanos que ha participado asegurando que lo que se ha obtenido es “un clamor popular diciendo que se quiere el hospital nuevo ya y que basta de incumplimientos”. Criticaba también que el Sacyl también incumple cuando durante los veranos los pueblos de la comarca ven como se triplica la población “sin aumentar los servicios sanitarios”. El hecho de que precisamente Ciudadanos es el partido que va a permitir, con su voto a favor o su abstención, los presupuestos regionales la próxima semana lleva a reconocer a Delgado que “aunque con 500.000 euros no llega para la construcción tenemos que ser conscientes de que con menos tampoco”. “Yo no puedo vender burras y menos con estos presupuestos que sólo van a durar seis meses, es imposible ejecutar más dinero”, afirma.

Por parte de Podemos Castilla y León han acudido a Aranda los procuradores regionales Laura Domínguez y Félix Díez, así como el diputado nacional Miguel Vila. Para la primera, Aranda de Duero “ha dado una lección al consejero de Sanidad, repitiéndole que el hospital nuevo no puede esperar más”. “Había una promesa de que en 2019 iba a estar construido y la situación es insostenible”, manifiesta la procuradora.

Y finalmente, por parte del procurador del partido que maneja las riendas del gobierno regional, el PP, la manifestación que ha tenido lugar este sábado es una muestra de que “la población de Aranda quiere empujar este proyecto que ya está en marcha”. Según Máximo López “todos los partidos estamos comprometidos en que Aranda tiene que contar con un nuevo hospital y se ha proyectado medio millón de euros para ponerlo en marcha porque es lo que se puede ejecutar en 2017”. “No se puede dotar de más presupuesto y es la primera vez que se introduce una partida nueva para el nuevo hospital de Aranda”, recuerda López.