El Ayuntamiento buscará una solución al pago de las peñas por ocupación de la vía pública

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento intentará buscar una solución, “lo más rápido posible”, para conceder la exención del pago de una tasa por la utilización de la vía pública a colectivos empresariales o particulares.

Lo ha decidido así hoy en una Junta de Portavoces celebrada tras la emisión de un Informe Jurídico por parte de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se manifiesta que, según la Ordenanza Fiscal Reguladora de Ocupación de Vía Pública del propio Ayuntamiento, es necesario sacar una licencia-tasa para poder utilizar la vía pública en diferentes actividades.

“Hemos acordado que vamos a intentar llevar una modificación a una Comisión Extraordinaria y a partir de ahí, modificarla porque esta Ordenanza lleva vigente desde 2003 y durante catorce años no había pasado nunca nada pero ahora hay un Informe Jurídico y hay que poner una modificación”, ha explicado hoy Emilio Berzosa, portavoz del equipo de Gobierno en el Consistorio arandino.

Esta normativa afectará especialmente a las peñas que durante el verano celebren sus fiestas. El hecho de que la Secretaría haya decidido analizar estas actividades ha sido la presencia de un hinchable entre las propuestas de una de las peñas que recientemente ha celebrado su fiesta. Por ello, la Secretaría realizó una serie de consideraciones jurídicas al Ayuntamiento. Expuso, por ejemplo, que, en función del artículo 4 de la ley 7/2006 del 8 de octubre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, “serán objeto de intervención administrativa regulada en esta ley los espectáculos públicos y actividades recreativas que tienen, o no, finalidad lucrativa, se realicen de forma habitual o esporádica con independencia de que sus organizadores o titulares sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas.

Sin embargo, la polémica ha estado generada por el Reglamento de Bienes de Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, en el que está basada la Ordenanza Fiscal Reguladora de Ocupación de Vía Pública del propio Ayuntamiento. Su artículo 8 dispone que es necesario sacar una licencia.

Una vez que se explica que hay que hacer efectivo el pago de la tasa, se menciona en el Informe Jurídico que, según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/82 del 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, “de no exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se puede incurrir en las responsabilidades previstas en el artículo 38 de la citada ley, que dispone que “el que por acción contraria a la ley origine el menoscabo de los efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños perjuicios causados”.

Berzosa ha explicado, por tanto, que “la Secretaría nos está advirtiendo de que en el caso de que la tasa no se pague, será Alcaldía quien la tenga que abonar, y no podemos saltarnos un Informe Jurídico”.

Por ello, se han comprometido a preparar una modificación de esta Ordenanza Fiscal en la que se pueda permitir la modificación del artículo 5 y por tanto, la exención de esa bonificación por parte de la Junta de Gobierno para determinado tipo de actividades, entre ellas, las lúdico-festivas que animan la ciudad, como son las organizadas por las peñas.

“El problema es que puede afectar a más actividades, a cualquiera que suponga poner una mesa en la calle”, ha expresado Berzosa. Con lo cual, “vamos a intentar llevar una modificación a una Comisión Extraordinaria y a partir de ahí, modificarlo”, ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, quien ha advertido de la longitud del proceso, puesto que primero tendrán que hacer una propuesta, después llevarla a la Comisión y a continuación, al Pleno.

“Si fuera todo muy, muy bien, diría que se podría aprobar esta modificación en el próximo Pleno, pero no me atrevo a dar una fecha”, ha reconocido Berzosa, quien ha admitido que “por supuesto”, habrá un agravio comparativo entre las peñas que ya han celebrado su fiesta y las que todavía no lo han hecho.