El PSOE no entiende el retraso en la apertura de las piscinas municipales

El grupo socialista en Aranda de Duero considera que el Partido Popular “no llega a los plazos”.

Según ha destacado hoy la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Alcalde, en temas como la apertura de las piscinas o la explicación del pago de la tasa por ocupación de suelo público, “existe un problema grave de comunicación y coordinación”.

Así, Alcalde se ha referido más en concreto a las ampollas que ha levantado entre la población el retraso de la apertura de las piscinas municipales. “La gente estaba desesperada por saber cuándo se abrirían las piscinas y ha preguntado muchísimo este mes porque está apretando el calor”, ha advertido. En cambio, “el concejal de Deportes precisó que el pliego marcaba el 15 de junio y no se ha llegado, porque las de Acapulco se han abierto el miércoles 21 por la tarde”. A esto, han añadido que las de La Calabaza previsiblemente se abrirán este fin de semana y que, a diferencia de Aranda, el resto de municipios del alfoz ya tienen sus piscinas en funcionamiento.

“Hay un problema de gestión y de eficacia bastante importante”, ha espetado Alcalde, quien ha recordado que ya recomendaron al concejal modificar el pliego de condiciones para cumplir con las fechas. Además, han admitido que esta situación climática será a partir de ahora una constante. “Los próximos veranos probablemente serán como este o más calurosos, con lo cual, habrá que adelantarse”, ha dicho.

La portavoz socialista se ha referido además al pago de la tasa fiscal de la Ordenanza Reguladora por la ocupación de la vía pública. A este respecto, Alcalde ha dicho que “el equipo de Gobierno tiene un gravísimo problema de comunicación y de coordinación”. “Si se decide o la ley impone cualquier cosa, primero hay que explicar bien a los colectivos qué es lo que pasa”, ha dicho, antes de destacar que “un tema de seguridad como es el de los hinchables es comprendido por cualquier persona con sentido común”.

El problema, según han afirmado desde la corporación socialista es que “ha dado la impresión de que se quería hacer caja sin explicar las cosas, así que es normal que la gente se enfade”. Alcalde ha indicado que “no es de recibo que la concejala de Festejos tenga una reunión con las peñas, les deje caer que puede pasar algo pero no lo explique y a los dos días les digan a las peñas que si no pagan no pueden sacar nada”.

“Si la concejala no sirve como interlocutora con las peñas, habría que buscar un interlocutor válido”, ha propuesto antes de determinar que “la Junta de Portavoces que se organizó no era una Junta al uso porque no estaba convocada”, ha explicado al referirse al encuentro celebrado el pasado martes. “Nosotros no sabíamos nada y nos encontramos con el informe jurídico y así es imposible que la gente comprenda lo que pase”.

Además, ha indicado que hay que diferenciar entre los aspectos que inciden en la seguridad ciudadana, como es el caso de los hinchables, y entre los que suponen ocupar la vía pública, como la disposición de mesas o sillas.

“El colmo”, según ha explicado Alcalde, “ha sido que se convocase una rueda de prensa por parte del Portavoz del equipo de Gobierno para explicar cómo será la modificación de la ordenanza”. Sobre este tema ha dicho que “se ha hablado muy a salto de mata y no es una forma de actuar de un equipode Gobierno serio y responsable porque parece que hay que hablar de ello dependiendo del revuelo que se monte en los medios de comunicación”.

La portavoz socialista además ha indicado que esa modificación requiere también un informe jurídico, su pase por una comisión, además de su aprobación en un Pleno. En definitiva, un proceso lento que además podría alargarse teniendo en cuenta “cómo van las modificaciones de las ordenanzas”. Por ello, Alcalde ha dicho que no cree “que la declaración del Portavoz del equipo de Gobierno sobre que la modificación esté lista para el próximo Pleno sea de fiar”.

Temas como estos, ha dicho “generan cabreo de forma inoportuna e innecesaria porque hay un problema de gestión, de coordinación y de comunicación”. “A la gente hay que explicarle que el pago de la tasa no es una cosa aleatoria y que no se hace para recaudar, y esto no se lo van a pasar”, ha espetado.

A su juicio, todo esto demuestra una falta de “madurez política” dentro de una corporación que “lleva seis años gobernando Aranda y en cambio da la impresión de que llevan seis meses”. La socialista ha indicado que solo es necesario dar “el paso previo, hablar con los colectivos”. Además, ha precisado que “si se hace una exención, tendrá que ser para todas actividades de cualquier colectivo sin ánimo de lucro” y que “la modificación veremos cuántos meses tarda en aprobarse”.