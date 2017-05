Fuel Fandango, Siloé, Rozalen y el mundo del fútbol participan en las Jornadas del Pop

El mes de marzo se convierte en el mes dedicado al pop en Aranda de Duero gracias a las jornadas que llegan por noveno año consecutivo a la capital ribereña de la mano de la Concejalía de Cultura y de la Asociación Art de Troya. Unas jornadas que este año combinan dos ámbitos que a priori se encuentran muy distanciados: la música y el fútbol, pero que tras su celebración estarán más aunados. “No se puede tener mejor aliado que contar con Art de Troya”, señala la concejal de Cultura Azucena Esteban asegurando que durante el mes de marzo “la Casa de Cultura va a ser un referente con iniciativas interesantes a nivel nacional del pop independiente, dando como resultado unas jornadas redondas”.

Desde Art de Troya, Sandra González recuerda que las jornadas “nacieron con el objetivo de convertir a Aranda en la capital del pop en invierno dentro de un contexto intelectual donde no sólo esté la música sino también otros intereses de la sociedad como ocurre con el deporte”. “Es un proyecto de máximo nivel que no se da en otro sitio de la geografía nacional y tenemos que estar orgullosos de ello, somos una capital del pop importante no solo durante el Sonorama, sino también durante el invierno”, comenta.

Y si las Jornadas del pop siempre se han destacado por ser ambiciosas, este año se ha dado “una vuelta de tuerca más con artistas plenamente consolidados”, dice el coordinador Juan Carlos de la Fuente.

El primer día, el jueves 2 de marzo, abren las jornadas Fuel Fandango y Siloé. Los primeros en un formato que no es el suyo habitual, el acústico, pero que contará con cuatro artistas sobre el escenario y un público reducido que convertirá la cita en una apuesta muy exclusiva. Tras Fuel Fandango actuará Siloé, un vallisoletano, pero arandino de adopción, que ha buscado una nueva identidad sonora tras un brillante recorrido de conciertos y producciones.

El siguiente jueves, 9 de marzo, Rozalen hará en Aranda de Duero lo que está haciendo por toda la geografía española, defender su proyecto en solitario. La artista ha dicho a los de Art de Troya “que viene a echar un currículum para poder estar en agosto en el Sonorama” y del resultado de su actuación en Aranda dependerá la decisión de sumarla al cartel.

Para el último día, el viernes 17 de marzo, se ha dejado la propuesta más interesante, la charla sobre música y fútbol que convertirá en un día especial la jornada para los amantes de las dos opciones. Se contará para ello con el director de música de El País Fernando Navarro; el futbolista y Dj ocasional Gaizka Mendieta; el guitarrista de Loquillo y escritor Igor Pascual, y el periodista y comentarista deportivo Santi Segurola.

Las entradas para asistir a los dos conciertos ya se encuentran a la venta. Online a través de ‘entradasatualcance.com’ y físicas en el Café Central al precio de 12 euros, 15 si se adquieren treinta minutos antes de las actuaciones en la Casa de Cultura, lugar donde tendrán lugar. La asistencia a la charla del 17 de marzo es gratuita.

El presupuesto de las jornadas es de 5.300 euros.