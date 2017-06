La Semana de Cine Europeo celebra su XXVIII edición con cinco filmes de los últimos años

‘Yo, Daniel Blake’, ‘Locas de alegría’, ‘Land of mine’, ‘Toni Erdmann’ y ‘La puerta abierta’ serán las películas que se van a proyectar en la Semana de Cine Europeo de este año, que comienza hoy y que está organizada por el Cine Club Duero.

Hasta el próximo 17 de junio, en el Teatro – Cine Aranda se podrá disfrutar, de manera gratuita y siempre a las 21 horas, de una serie de filmes que han circulado en los últimos años por festivales de todo el mundo.



Es el caso, por ejemplo, de la película que hoy abre la vigésimo octava edición de este ciclo: ‘Yo, Daniel Blake’, la cinta inglesa dirigida por Ken Loach que se hizo en 2016 con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Con ella descubriremos la historia de Daniel, un carpintero inglés que con 59 años se ve abocado a acudir a la asistencia social debido a sus problemas cardíacos. Allí se encontrará con una cruda situación, puesto que, aunque su médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un nuevo empleo si no quiere recibir una sanción. Precisamente, será en la oficina de empleo donde Daniel conocerá a Katie, una madre soltera que, como él, lucha contra la tediosa administración de Reino Unido.



En el papel protagonista se encuentra Dave Johns, que está acompañado en el reparto por Hayley Squires. A la Palma de Oro que consiguió la película el año pasado se une una nominación al Goya a la Mejor Película Europea, el BAFTA a Mejor Film Británico y el César a Mejor Película Extranjera.



Mañana, 13 de junio, será el turno de ‘Locas de alegría’ (‘La pazza gioia’ en su versión original), un largometraje del italiano Paolo Virzi que el año pasado se hizo con la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid y con cinco premios David de Donatello (incluidos Mejor Director, Mejor Actriz y Premio del Público).

Se trata de una comedia franco-italiana protagonizada por Valeria Bruni y Micaella Ramazzotti, que interpretan a una charlatana condesa y a una joven introvertida respectivamente. El nexo de unión entre ellas es que ambas son pacientes de una institución psiquiátrica.



‘Land of mine’ (‘Bajo la arena’) es una película danesa del año 2015 que llegará al Teatro-Cine Aranda el miércoles, 14 de junio. El cineasta Martin Zandvliet se pone al frente de una historia real de la Segunda Guerra Mundial que ha pasado casi desapercibida. Cuando el conflicto termina, un grupo de jóvenes alemanes todavía se mantienen prisioneros en la costa occidental danesa, donde son maltratados y obligados a retirar miles de minas que habían sido plantadas en la arena por el ejército nazi.



La cinta estuvo nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa y en el Festival de Gijón de 2015 se llevó el Premio del Público.



‘Toni Erdmann’ se podrá ver el próximo jueves, 15 de junio. La película alemana, dirigida por Maren Ade, relata la historia de Inés, una joven que trabaja en Bucarest y que, aparentemente tiene su vida perfectamente organizada…hasta que su padre, Winfried, aparece de improvisto en su vida para preguntarle, simplemente, si es feliz. Será entonces cuando Winfried cambie la vida de su hija gracias a un personaje imaginario: Toni Erdmann.



Peter Simonischek y Sandra Hüller encabezan el reparto de una cinta que ha conseguido este año seis Premios del Cine Alemán (entre ellos, Mejor Película y Mejor Director) y que en 2016 fue galardonada con los Premios del Cine Europeo a Mejor Película, Mejor Director, Guion, Actor y Actriz.



La Semana de Cine Europeo será clausurada el viernes, 16 de junio, con la española ‘La puerta abierta’, de Marina Seresesky. Rosa (Carmen Machi) es una prostituta que heredó el oficio de su madre, Antonia (Terele Pávez), quien ahora parece decidida a convertir la vida de su hija en un infierno, ya que Rosa no sabe si es infeliz porque no puede o porque no quiere. Sin embargo, todo cambiará cuando llegue un nuevo miembro a su particular familia.



Tanto Carmen Machi como Terele Pávez estuvieron nominadas a Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria, respectivamente, en los Premios Goya del año pasado por su trabajo en esta comedia dramática.